上海解放70周年 珍檔發布

2019-05-22 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市檔案局（館）20日聯合上海16個區檔案局（館）在滬舉行「上海解放70周年—上海珍檔發布」活動，公開披露百件檔案珍品，記錄了上海解放的歷程以及新中國成立70年來上海創造的「城市傳奇」。

中新社報導，此次發布的珍檔涵蓋了政治、經濟、社會、科技和文化各個領域，時間跨度長、覆蓋面廣、形態多樣，部分檔案更屬首次公布。其中，江南造船廠萬噸鍛造水壓機製造手册、鳳凰轎車試製情況總結、「斷手復活」手册、星火日夜商店先進事跡情況報告、蕃瓜弄動遷報告、關於籌建黃浦江越江隧道的請示等檔案均十分珍貴，具有重要的史料價值。

上海市檔案局局長、上海市檔案館館長徐未晚表示，此次發布的百件珍檔是上海城市歷史的真實記憶，比如有香港雜誌登載的新華社上海前線記者在1949年所寫的上海解放經過全文，也有上海研製中國第一台萬噸水壓機的相關情況等一系列反映解放後上海加快經濟建設、保護改善環境、提升商業服務水平、豐富市民文化生活等方面情況的珍貴檔案，再現了上海從解放、接管到建設、改革的歷史軌跡。

隨著百件珍檔的發布，為期一個月的2019年上海市「國際檔案日」宣傳活動也於當天正式啟動，從檔案的獨特視角展現上海這座城市近70年來創造的不朽傳奇。

活動期間，上海市檔案館還將接收首屆中國國際進口博覽會檔案，並啟動第二屆進口博覽會有關檔案工作。