川普稱課關稅使企業從中國轉至別國 陸外交部反駁

2019-05-21 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共外交部發言人陸慷。圖／翻攝自環球網 分享 facebook

對於美國總統川普表示，美國對中國商品課徵關稅，導致企業把生產從中國移至越南和其他亞洲國家，中共外交部發言人陸慷今天舉例反擊稱，即使在美方不斷威脅對中國產品加征關稅的情況下，外商投資依然看好中國，而中國一如既往歡迎外國企業到中國投資開展互利合作。

陸慷今天在中共外交部例行記者會上表示，美方經常出於政治需要要對美國國內釋放一些信息，有時候都顧不上實際情況究竟是怎麼樣。

他說，美國破壞貿易規則的行為會給包括中國、也包括美國自身在內的國際市場帶來一些干擾，但企業最終還是會根據對經濟前景的戰略判斷，對投資方向作出政策選擇。

他並舉例說明，指出，事實上，即使在美方不斷威脅對中國產品加征關稅的情況下，外商投資依然看好中國，「我和我的同事曾經在這裡介紹了埃克森美孚、特斯拉、巴斯夫、寶馬等世界知名企業近期加大來華投資的情況」。

他還補充，日本貿易振興機構(JETRO)剛剛發布的《2018年日本企業海外業務調整報告》顯示，日本企業繼續看好中國市場，在日企對外出口、投資、跨境電商戰略中，中國市場均排名第一。

陸慷重申，中國一如既往歡迎外國企業來華投資開展互利合作，也將繼續為外國投資者提供更加穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境。