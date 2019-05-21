調查局令駐港秘書不得離港 台港合作添變數

2019-05-21 16:52 中央社 台北21日電



港府希望蔡政府撤回調查局駐港人員蔡孟潔。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 調查局去年派出首位駐港法務秘書，隨後傳出遭香港當局要求撤換。外傳香港擬不再續發工作簽證，調查局表示，已要求駐港秘書簽證到期前不得離開香港。

熟悉兩岸事務的人士分析，「不得離開香港」的命令有弦外之音，亦即代表調查局對香港是否續發簽證沒把握，擔心駐港秘書一旦離境即無法再入境，才會有此命令；若香港不再續發簽證，也意味短期內不會再給予調查局法務秘書工作簽證，台港執法合作恐有變數。

調查局去年首度派出駐香港法務秘書，但今年4月間，有媒體報導香港當局要求台灣駐港機構撤換法務部調查局駐港人員，近日兩岸事務圈又傳出香港打算不再續發工作簽證，要讓法務秘書自然退場的消息。

調查局官員今天對此回應，駐港法務秘書蔡孟潔的工作簽證9月18日到期，未接獲港方通知到期不再續發，但已要求蔡孟潔在9月18日前不得離開香港，若屆時未獲工作簽證則直接返台。

法務部調查局在美國、英國、菲律賓、南非等20國大使館或代表處，共派駐26位調查官，統稱為法務秘書，任務包括防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。

不願具名的調查局官員說，印度、香港是近年新增外派地點，其中香港更是經由大陸委員會居間協助，才獲得港方首肯。

調查局派出調查官蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務。