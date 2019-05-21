親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

調查局令駐港秘書不得離港 台港合作添變數

2019-05-21 16:52中央社 台北21日電

港府希望蔡政府撤回調查局駐港人員蔡孟潔。圖／聯合報系資料照片
港府希望蔡政府撤回調查局駐港人員蔡孟潔。圖／聯合報系資料照片
分享
調查局去年派出首位駐港法務秘書，隨後傳出遭香港當局要求撤換。外傳香港擬不再續發工作簽證，調查局表示，已要求駐港秘書簽證到期前不得離開香港。

熟悉兩岸事務的人士分析，「不得離開香港」的命令有弦外之音，亦即代表調查局對香港是否續發簽證沒把握，擔心駐港秘書一旦離境即無法再入境，才會有此命令；若香港不再續發簽證，也意味短期內不會再給予調查局法務秘書工作簽證，台港執法合作恐有變數。

調查局去年首度派出駐香港法務秘書，但今年4月間，有媒體報導香港當局要求台灣駐港機構撤換法務部調查局駐港人員，近日兩岸事務圈又傳出香港打算不再續發工作簽證，要讓法務秘書自然退場的消息。

調查局官員今天對此回應，駐港法務秘書蔡孟潔的工作簽證9月18日到期，未接獲港方通知到期不再續發，但已要求蔡孟潔在9月18日前不得離開香港，若屆時未獲工作簽證則直接返台。

法務部調查局在美國、英國、菲律賓、南非等20國大使館或代表處，共派駐26位調查官，統稱為法務秘書，任務包括防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。

不願具名的調查局官員說，印度、香港是近年新增外派地點，其中香港更是經由大陸委員會居間協助，才獲得港方首肯。

調查局派出調查官蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務。

香港簽證

相關新聞

台媒問是否打算與索羅門建交？大陸外交部放話了

2019-05-21 16:54

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

首顆北斗三號全信號芯片 「天琴二代」8月上市

2019-05-21 17:37

川普稱課關稅使企業從中國轉至別國 陸外交部反駁

2019-05-21 17:06

魏鳳和將出席香格里拉對話 是否見美代表引關注

2019-05-21 14:17

馮永業涉貪案開審 被指收賭王姨仔51萬港元

2019-05-21 13:35

美中貿易戰之際… 美國駐中國大使 4年來首訪西藏

2019-05-21 13:35

軍事角力持續升級！美國驅逐艦月內3闖南海 恐激怒中國

2019-05-21 13:34

那些牽動人心的六四歌曲，你記得哪一首？

2019-05-21 12:11

美國質疑無人機竊取數據 大疆出面回應了

2019-05-21 11:31

美認定中國無人機竊取數據 大疆恐面臨制裁

2019-05-21 10:20

美駐中共大使 四年來首訪西藏

2019-05-21 10:00

解放軍少將建議 給予統一後台灣優於聯邦制的十大權利

2019-05-21 01:00

本月第2次 美艦再闖黃岩島12浬

2019-05-20 23:52

修逃犯條例直交大會 港特首遇示威

2019-05-20 23:52

欲打稀土戰？ 劉鶴陪同下 習近平突赴江西考察

2019-05-20 23:52

六四鏡頭／肉身阻擋武裝部隊：1989天安門的「北京戒嚴」

2019-05-20 20:30

談保衛民主 王丹：台灣人要先提升防衛意識

2019-05-20 19:27

劉士餘等涉貪官員主動投案 漸成中共反腐新特徵

2019-05-20 18:12

再傳軍機意外！ 網傳解放軍軍機墜毀山東威海

2019-05-20 16:48

六四鏡頭／1989天安門喊話：變「罪人」前的趙紫陽

2019-05-20 16:34

準備對美打稀土戰？習近平突然考察江西稀土企業

2019-05-20 14:43

人民日報海外版：蔡上台三年 瘋狂破壞兩岸關係

2019-05-20 13:19

劉士餘審查期間為何仍以同志相稱？希重建對黨忠誠

2019-05-20 11:43

中共衛健委：台灣無法參與世衛是民進黨造成的

2019-05-20 11:10

六四鏡頭／「祖傳秘方治聾啞！」1989天安門絕食抗爭

2019-05-20 10:27

大陸證監會前主席劉士餘驚傳涉違紀違法 主動投案

2019-05-20 00:30

索國議員施壓與台斷交 外交部：少數主張 難形成共識

2019-05-20 00:14

中共用極權歪理影響海外輿論 學者：應反擊

2019-05-19 19:21

任職未滿三年 中共駐印度大使羅照輝將離任

2019-05-19 17:03

憶六四時的香港 支聯會主席析敗因

2019-05-19 16:02

美媒籲反《逃犯條例》修例：將對香港致命一擊

2019-05-19 15:57

忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議

2019-05-19 15:54

逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13
看更多

熱門文章

12歲童每日煮晚餐廚藝讚 母快崩潰：數學才考1分

2019-05-21 10:24

解放軍少將建議 給予統一後台灣優於聯邦制的十大權利

2019-05-21 01:00

陸無人商店大崩盤！2年狂潮…被2個真相壓垮

2019-05-21 11:00

吃海螺感染致命海洋弧菌 女子器官衰竭8小時身亡

2019-05-21 11:25

美認定中國無人機竊取數據 大疆恐面臨制裁

2019-05-21 10:20

1噸硬幣買車！車行員工數錢3天 數到手抽筋發黑

2019-05-21 10:55

美國質疑無人機竊取數據 大疆出面回應了

2019-05-21 11:31

竟成中美貿易戰炮灰？中國禁播《權力遊戲》大結局

2019-05-21 15:16

欲打稀土戰？ 劉鶴陪同下 習近平突赴江西考察

2019-05-20 23:52

台媒問是否打算與索羅門建交？大陸外交部放話了

2019-05-21 16:54

調查局令駐港秘書不得離港 台港合作添變數

2019-05-21 16:52

劉士餘等涉貪官員主動投案 漸成中共反腐新特徵

2019-05-20 18:12

習近平視察稀土業釋制美訊號 中國學者低調以對

2019-05-20 20:15

中美關係惡化 央視連6天改播6部抗美援朝電影

2019-05-21 15:32

豬肉水果「漲聲再起」陸網友：蘋果都不捨得削皮了

2019-05-21 15:00

男子得了「動物囤積症」 收容兩百流浪狗負債數百萬

2019-05-20 20:46

737MAX停飛 東方航空向波音提出索賠

2019-05-21 13:38

浙江一工人在貨櫃裡休息 被「打包」飛到廣州

2019-05-20 19:41

談保衛民主 王丹：台灣人要先提升防衛意識

2019-05-20 19:27

美駐中共大使 四年來首訪西藏

2019-05-21 10:00

德陽保護區拍到黃喉貂

2019-05-21 01:53

本月第2次 美艦再闖黃岩島12浬

2019-05-20 23:52

婦人採信偏方「火烤屁股」 雙腳化膿差點截肢

2019-05-21 15:00

拼多多Q1營收增228％ 虧損擴大

2019-05-20 18:23

興泉鐵路全線架梁 改寫8縣不通鐵

2019-05-21 01:52

朱德庸：想要過的好 創造力和幽默缺一不可

2019-05-20 22:14

川普稱課關稅使企業從中國轉至別國 陸外交部反駁

2019-05-21 17:06

陸推動醫療改革 家庭醫生人數增

2019-05-20 23:52

軍事角力持續升級！美國驅逐艦月內3闖南海 恐激怒中國

2019-05-21 13:34

陸前證監會主席劉士餘傳涉「債市一姐」案

2019-05-21 10:31

小米首季賺人民幣31.9億元 遠優於預期

2019-05-20 18:49

陸證監會前主席 劉士餘主動投案

2019-05-20 23:52

大陸共享汽車、單車不得收押金…壓垮企業

2019-05-20 23:42

魏鳳和將出席香格里拉對話 是否見美代表引關注

2019-05-21 14:17

小米雙引擎催速 上季轉盈

2019-05-20 23:56

滯留台灣233天 顏克芬終轉抵加拿大

2019-05-21 11:38

中美貿易戰罩頂 陸官媒強調人民幣不會無序貶值

2019-05-21 17:08

廣州機器人市場趨勢下滑

2019-05-21 01:52

戴姆勒旗下共享汽車 退出重慶

2019-05-21 01:52

大陸新增 國家級旅遊度假區

2019-05-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top