魏鳳和將出席香格里拉對話 是否見美代表引關注

2019-05-21 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



英國國際戰略研究所（IISS）在官網宣布中共國務委員兼國防部長魏鳳和將在6月初，出席於新加坡舉行的年度香格裡拉亞洲安全論壇，並發表講話。由於美國國防部代理部長沙納漢(Patrick Shanahan)也將出席此年會，外界關注兩人會否在會中會面。

香港經濟日報引述國際戰略研究所表示，魏鳳和將在6月2日的會議上就中國在印太地區的角色發表「令人期待的」講話，並接受現場提問。

值得注意的是，自從中國在南海造島和軍事化行為成年會主題後，已8年沒派國防部長出席年會。而在過去2年，中方僅派出解放軍軍事科學院副院長何雷中將作為代表團團長。

在會議中，美國國防部代理部長沙納漢於6月1日也將就美國的自由和開放印太戰略發表重要講話。目前，白宮已提名沙納漢接任國防部長，外界預計他將進一步深化美軍應對中國軍事威脅的努力。

由於在國際戰略研究所周一宣佈魏鳳和出席對話會的聲明中，再提到沙納漢的出席並發表講話，外界關注兩人是否會舉行會談，但目前主辦機構和華府都沒就此回應。

報導指，沙納漢一向在公開場合不忌諱主動點名中國，強調中國和俄羅斯對美國國家安全和國際安全秩序的威脅。而年度香格裡拉對話會是印太地區規模最大的安全論壇，每年都能吸引本地區及世界各地政府高級官員和資深防務專家們的出席。