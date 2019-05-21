這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美國對華為祭出禁令，風暴持續延燒。多個大陸媒體轉載一篇自媒體文章，文章標題為「這家台灣企業，有可能卡我們的脖子嗎？」，內容表示，一些國家及企業，在美國壓力之下，相繼做出策應舉動後，一家台灣企業的態度，就變得受人關注了，「它就是台灣積體電路製造股份有限公司，簡稱台積電」。

文章表示，在行業圈子裡，台積電的江湖地位，以及它對華為的重要性，不必贅言。它被普遍看作是華為在這場「生存戰」中的關鍵一環。

對於台積電17日表態說，儘管正在評估華盛頓決定的影響，但將暫時維持供應，對此，文章分析「這一表態給外界留下了想像空間」。

文章說，台灣的台積電是全球第一的晶片代工企業。IC Insights數據顯示，台積電在晶片代工市場的份額高達51.6%，佔據了超過半數的晶片集裝市場。

文章表示，台積電已能夠實現7奈米晶片的量產，在技術上是首屈一指的，「要知道，華為最新旗艦機P30使用的7奈米麒麟晶片就是台積電代工的。一旦台積電與華為切割，將會對這一旗艦機型的銷售產生重大打擊。也就是說，在庫存消耗完後，華為P30可能將無法繼續生產」。

文章說，也許有人會問，華為不是有海思嗎？不是還有「備胎」晶片嗎？文章解釋道，有些公司只設計，成了純粹的晶片設計公司。如，美國的高通、博通、AMD，台灣的聯發科等，而華為海思就屬於晶片設計公司，他們就像建築師設計圖紙，但具體蓋房子得依靠施工隊。

至於一類只製造、不設計的晶片代工廠，這就相當於按照圖紙蓋房子的施工隊，對台積電來說，它負責的就是代工組裝這個環節。

文章說，「這意味著，海思和台積電分工不同，無法相互替代」。台積電不僅是晶圓代工模式的首創者，也是這一領域公認的「領頭羊」，作為全球最大的晶圓代工半導體製造廠，台積電在2018年上半年的全球市場佔有率甚至達到56%，「能佔據一半以上的全球市場，當然還是歸功於它牛逼的晶片製造技術」。

可能切割嗎？文章表示，面對美方的來勢洶洶，華為不會沒有一點準備，但這場戰役中一大不確定性來自台積電。美國人必然會給台灣和台積電壓力，這就非常考驗台積電管理層的判斷水平了，在歷史的十字路口，台積電能否做出正確的選擇？

文章說，目前台積電的態度是積極又謹慎的，對後續發展還要繼續觀察及評估。對於台積電來說，華為是它的大客戶之一，如果可以，它當然願意遠離政治，好好做生意。但現實情況是台積電晶片集裝過程所需要的設備、技術和工藝等，都掌握在歐美手中，「如果美國繼續對華為極限施壓，台積電很可能退無可退」。