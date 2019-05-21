親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整理包／華為Google殘酷分手！完整爭議影響一次看

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

軍事角力持續升級！美國驅逐艦月內3闖南海 恐激怒中國

2019-05-21 13:34世界日報 北京21日電

軍事角力持續升級！美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島 (路透資料照片)
軍事角力持續升級！美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島 (路透資料照片)
分享
美中貿易談判陷入僵局，再加上美方對中國最大的科技公司華為開刀，值此之際，兩國在南海的軍事角力持續升級。日前又傳出美國海軍驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble，DDG 88）駛入南海黃岩島12浬。這也是一個月來，美軍艦第三度航向南海，為美中關係投下更多陰影，美軍此舉可能會激怒中國。

路透報導，美軍第七艦隊發言人杜斯一如過往稱，飛彈驅逐艦「普瑞布爾號」19日在南海執行「自由航行」任務，「為挑戰過度的海事聲索，並維護國際法規定的水道航行權，普瑞布爾號行駛進入黃岩島12海浬範圍內」。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏昨表示，「5月20日上午，美海軍『普瑞布爾號』驅逐艦未經中國政府允許，擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離」。

李華敏批評，「美方軍艦的有關行為危及中美雙方艦機和人員安全，損害中國主權和安全，違背國際關係基本準則，破壞地區和平穩定」。

李華敏稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，對美艦挑釁行為，表示堅決反對。他說，「戰區部隊將保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

中國外交部發言人陸慷則批評美方，「一再打著所謂『航行和飛越自由』的幌子，擾亂地區和平穩定」。陸慷稱，中方強烈敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和地區的和平穩定。

美軍「普瑞布爾號」與另一艘「鍾雲號」驅逐艦，本月6日也曾進入南沙群島南薰礁及赤瓜礁的12浬範圍，當時中方同樣宣稱「依法依規對美艦進行了識別查證，予以警告驅離」。而4月28日，「普瑞布爾號」曾經進入赤瓜礁地區12浬內執行任務。

南海美軍解放軍

相關新聞

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

美國質疑無人機竊取數據 大疆出面回應了

2019-05-21 11:31

堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15

美駐中共大使 四年來首訪西藏

2019-05-21 10:00

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

魏鳳和將出席香格里拉對話 是否見美代表引關注

2019-05-21 14:17

馮永業涉貪案開審 被指收賭王姨仔51萬港元

2019-05-21 13:35

美中貿易戰之際… 美國駐中國大使 4年來首訪西藏

2019-05-21 13:35

那些牽動人心的六四歌曲，你記得哪一首？

2019-05-21 12:11

美認定中國無人機竊取數據 大疆恐面臨制裁

2019-05-21 10:20

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11

解放軍少將建議 給予統一後台灣優於聯邦制的十大權利

2019-05-21 01:00

本月第2次 美艦再闖黃岩島12浬

2019-05-20 23:52

修逃犯條例直交大會 港特首遇示威

2019-05-20 23:52

欲打稀土戰？ 劉鶴陪同下 習近平突赴江西考察

2019-05-20 23:52

六四鏡頭／肉身阻擋武裝部隊：1989天安門的「北京戒嚴」

2019-05-20 20:30

談保衛民主 王丹：台灣人要先提升防衛意識

2019-05-20 19:27

劉士餘等涉貪官員主動投案 漸成中共反腐新特徵

2019-05-20 18:12

再傳軍機意外！ 網傳解放軍軍機墜毀山東威海

2019-05-20 16:48

六四鏡頭／1989天安門喊話：變「罪人」前的趙紫陽

2019-05-20 16:34

準備對美打稀土戰？習近平突然考察江西稀土企業

2019-05-20 14:43

人民日報海外版：蔡上台三年 瘋狂破壞兩岸關係

2019-05-20 13:19

劉士餘審查期間為何仍以同志相稱？希重建對黨忠誠

2019-05-20 11:43

中共衛健委：台灣無法參與世衛是民進黨造成的

2019-05-20 11:10

六四鏡頭／「祖傳秘方治聾啞！」1989天安門絕食抗爭

2019-05-20 10:27

大陸證監會前主席劉士餘驚傳涉違紀違法 主動投案

2019-05-20 00:30

索國議員施壓與台斷交 外交部：少數主張 難形成共識

2019-05-20 00:14

中共用極權歪理影響海外輿論 學者：應反擊

2019-05-19 19:21

任職未滿三年 中共駐印度大使羅照輝將離任

2019-05-19 17:03

憶六四時的香港 支聯會主席析敗因

2019-05-19 16:02

美媒籲反《逃犯條例》修例：將對香港致命一擊

2019-05-19 15:57

忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議

2019-05-19 15:54

逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13

憶六四當年 曾經的解放軍軍官哽咽難抑

2019-05-18 16:20
看更多

熱門文章

12歲童每日煮晚餐廚藝讚 母快崩潰：數學才考1分

2019-05-21 10:24

解放軍少將建議 給予統一後台灣優於聯邦制的十大權利

2019-05-21 01:00

陸無人商店大崩盤！2年狂潮…被2個真相壓垮

2019-05-21 11:00

什麼叫熱到爆？ 雲南玉米田被曬到「自爆」成爆米花

2019-05-20 17:16

吃海螺感染致命海洋弧菌 女子器官衰竭8小時身亡

2019-05-21 11:25

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

1噸硬幣買車！車行員工數錢3天 數到手抽筋發黑

2019-05-21 10:55

堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15

美認定中國無人機竊取數據 大疆恐面臨制裁

2019-05-21 10:20

美國質疑無人機竊取數據 大疆出面回應了

2019-05-21 11:31

麻醉師餐盤前留紙條引熱議 醫師：這是日常

2019-05-20 16:40

北京天壇公園驚現挖野菜大軍 草地已面目全非

2019-05-20 16:04

欲打稀土戰？ 劉鶴陪同下 習近平突赴江西考察

2019-05-20 23:52

再傳軍機意外！ 網傳解放軍軍機墜毀山東威海

2019-05-20 16:48

劉士餘等涉貪官員主動投案 漸成中共反腐新特徵

2019-05-20 18:12

習近平視察稀土業釋制美訊號 中國學者低調以對

2019-05-20 20:15

男子得了「動物囤積症」 收容兩百流浪狗負債數百萬

2019-05-20 20:46

浙江一工人在貨櫃裡休息 被「打包」飛到廣州

2019-05-20 19:41

談保衛民主 王丹：台灣人要先提升防衛意識

2019-05-20 19:27

利用雍和宮遊客善心！鱷龜當龍龜賣 小販獲利近千

2019-05-20 15:55

美駐中共大使 四年來首訪西藏

2019-05-21 10:00

本月第2次 美艦再闖黃岩島12浬

2019-05-20 23:52

737MAX停飛 東方航空向波音提出索賠

2019-05-21 13:38

德陽保護區拍到黃喉貂

2019-05-21 01:53

華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32

拼多多Q1營收增228％ 虧損擴大

2019-05-20 18:23

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11

朱德庸：想要過的好 創造力和幽默缺一不可

2019-05-20 22:14

興泉鐵路全線架梁 改寫8縣不通鐵

2019-05-21 01:52

陸推動醫療改革 家庭醫生人數增

2019-05-20 23:52

小米首季賺人民幣31.9億元 遠優於預期

2019-05-20 18:49

陸證監會前主席 劉士餘主動投案

2019-05-20 23:52

陸前證監會主席劉士餘傳涉「債市一姐」案

2019-05-21 10:31

大陸共享汽車、單車不得收押金…壓垮企業

2019-05-20 23:42

小米雙引擎催速 上季轉盈

2019-05-20 23:56

滯留台灣233天 顏克芬終轉抵加拿大

2019-05-21 11:38

廣州機器人市場趨勢下滑

2019-05-21 01:52

大陸新增 國家級旅遊度假區

2019-05-21 01:52

孟晚舟怨軟禁限制行動 被中國逮捕2加人情何以堪

2019-05-20 17:06

戴姆勒旗下共享汽車 退出重慶

2019-05-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top