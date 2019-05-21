軍事角力持續升級！美國驅逐艦月內3闖南海 恐激怒中國

2019-05-21 13:34 世界日報 北京21日電



軍事角力持續升級！美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島 (路透資料照片) 分享 facebook 美中貿易談判陷入僵局，再加上美方對中國最大的科技公司華為開刀，值此之際，兩國在南海的軍事角力持續升級。日前又傳出美國海軍驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble，DDG 88）駛入南海黃岩島12浬。這也是一個月來，美軍艦第三度航向南海，為美中關係投下更多陰影，美軍此舉可能會激怒中國。

路透報導，美軍第七艦隊發言人杜斯一如過往稱，飛彈驅逐艦「普瑞布爾號」19日在南海執行「自由航行」任務，「為挑戰過度的海事聲索，並維護國際法規定的水道航行權，普瑞布爾號行駛進入黃岩島12海浬範圍內」。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏昨表示，「5月20日上午，美海軍『普瑞布爾號』驅逐艦未經中國政府允許，擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離」。

李華敏批評，「美方軍艦的有關行為危及中美雙方艦機和人員安全，損害中國主權和安全，違背國際關係基本準則，破壞地區和平穩定」。

李華敏稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，對美艦挑釁行為，表示堅決反對。他說，「戰區部隊將保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

中國外交部發言人陸慷則批評美方，「一再打著所謂『航行和飛越自由』的幌子，擾亂地區和平穩定」。陸慷稱，中方強烈敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和地區的和平穩定。

美軍「普瑞布爾號」與另一艘「鍾雲號」驅逐艦，本月6日也曾進入南沙群島南薰礁及赤瓜礁的12浬範圍，當時中方同樣宣稱「依法依規對美艦進行了識別查證，予以警告驅離」。而4月28日，「普瑞布爾號」曾經進入赤瓜礁地區12浬內執行任務。