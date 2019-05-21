馮永業涉貪案開審 被指收賭王姨仔51萬港元

2019-05-21 13:35 世界日報 香港21日電



馮永業涉收受賭王姨仔陳婉玉51萬元 兩人被控貪污罪開審 香港中國通訊社 分享 facebook

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元（約6.5萬美元）支付買樓訂金，以優待陳的三間相關公司，二人因而被控受賄、行賄和公職人員行為失當共三罪，昨天在區域法院開審。兩人均否認控罪。

綜合媒體報導，55歲被告馮永業是政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫，他被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；62歲被告陳婉玉則被控向公職人員提供利益罪。

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控方形容馮永業收取「甜頭」後，利用職權優待陳婉玉的公司，陷入忠誠分裂。

甫開庭時，馮及陳的律師均稱需兩被告協助跟進文件，要求不用坐犯人欄，獲法官批准，控方又要求修改控罪字眼。

控方指馮永業於在任期間，處理陳婉玉所控制的三間公司提出之申請時，對該些公司作出優待。控方指在搜查陳的辦公室時，搜出一本記事簿，上面寫有「現已羅致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」，控方直指該人正是馮。

控方在開案陳辭提到， 2005年12月31日，經濟發展及勞工局任曾發信予港聯航空，對該公司未有善用飛往深圳航權表示關注。控方相信，當時在局內任副秘書的被告馮永業，正是有關信件的撰寫人，該信並由其下屬代為發出，信中語氣強烈，提到政府提供珍貴的航權，卻沒換來任何東西，更表明若不使用航權，政府會回收航權。

但控方同時引述同類事件，亦曾發生在港龍航空身上，港龍在2003年6月曾獲分配指定航線的獨家航權，惟逾年未開始經營航線，局方曾在2004年11月24日去信查詢港龍營運的方案，然而信函語調十分客氣，與發給港聯的信函截然不同。

控方指出，上述發給港聯的信件之後交到陳婉玉手中，陳再把信交給何鴻燊。2005年12月31日，當時負責管理港聯航空及港聯直升機（香港）的謝天賜，即被賭王召來訓斥，指謝激怒政府，並指派陳接替謝管理直升機業務。謝於2006年8月22日停止出任港聯直升機董事，而陳則成為該公司行政總裁。