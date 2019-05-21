美國質疑無人機竊取數據 大疆出面回應了

2019-05-21 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



對於美國國土安全部發布稱「中國製造的無人機可能正在向中國製造商發送敏感飛行數據，政府可以訪問這些數據」，大疆做了官方回應，回應中稱「我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證」。

根據CNN報導，美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局發出的警告稱，無人機「對組織的信息構成潛在風險」，雖然報告沒有指明具體的製造商，但根據一項行業分析，美國和加拿大使用的無人機近80%來自總部位於中國深圳的大疆。

新浪科技報導，大疆在聲明中表示，大疆一直以來高度重視信息安全問題，技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。當用戶使用大疆的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的數據都完全由用戶掌握。

聲明指出，大疆還提供特殊的模式以滿足不同客戶的信息安全管理需要，比如斷開網路連接的本地數據模式、私有雲部署模式等等。全球大量機構每天都在使用大疆的技術，以提高生產效率，保障生產安全，甚至是拯救生命。