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美認定中國無人機竊取數據 大疆恐面臨制裁

2019-05-21 10:20聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

深圳最大生產無人機企業大疆可能受到制裁。圖/本報系資料照片
深圳最大生產無人機企業大疆可能受到制裁。圖/本報系資料照片
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CNN報導，美國國土安全部在當地時間週一（20日）發布的一份報告中警告稱，中國製造的無人機可能正在向中國製造商發送敏感飛行數據，政府可以訪問這些數據。美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局發出的警告稱，無人機「對組織的信息構成潛在風險」。

雖然報告沒有指明具體的製造商，但根據一項行業分析，美國和加拿大使用的無人機近80%來自總部位於中國深圳的大疆。近年來，美國地方執法機構和基礎設施運營商越來越依賴無人機。

深圳最大生產無人機企業大疆可能受到制裁。圖/本報系資料照片
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