堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美國封殺華為行動升級，Google已終止與華為的部分業務來往。因使用iPhone而不時惹人話柄的大陸鷹派媒體環球時報總編胡錫進，20日下午在微博表示已換上新款的華為手機，以表達對華為的支持，「今天，老胡使用了新款的華為手機。今後我的工作和絶大部分生活事項都會通過這部手機來操作」。

去年底孟晚舟事件爆發後，大陸輿論力挺，不過當時胡錫進發微博挺華為時，卻被曝是用iPhone而非使用非華為或中興手機，遭中國網友痛罵。胡錫進當時曾自嘲，「不應該再歧視外國品牌，應當讓中外產品有更加公平的競爭環境。」

而在Google禁華為後，他昨天在微博發文，表示「這不是老胡受不了輿論場挑剔我『用蘋果手機發挺華為帖子』，而是因為華為受到美國政府毫無公正可言的打壓，老胡出於支持華為的天然願望，加入到花粉的行列」。

胡錫進說，他使用蘋果手機已經大約9年了，感謝蘋果對他工作和生活提供過的種種方便，今天啟用華為手機，決不意味著他認為應當抵制蘋果，蘋果公司是對中國發展做出了貢獻的，改革開放且強大起來的中國一直歡迎外國公司對中國現代化的參與，今後也不會變，中國有很多果粉，他尤其認為他們有權利繼續自主決定使用哪款手機，這樣的決定權始終應當屬於個人的權利範疇。

他表示，同樣是出於這種個人權利，使得他從今天起拿起了華為手機，「在華為遭到美國動用國家權力全面打壓的時候，我出於個人的情感，以換用華為手機表達對這家備受尊重公司的支持」。