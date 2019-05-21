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因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

川普政府下令禁止售賣零部件給中國電信業巨頭華為之後，美國科技服務公司谷歌中止與華為的業務合作，美國主要晶片製造商也紛紛宣佈暫停對華為的供應。這些針對華為手機軟硬體的動作料將產生重大衝擊。

據聯合早報報導，谷歌停止與華為合作，意味著華為將立即失去獲取谷歌安卓作業系統更新版本的許可權，新版華為智慧手機也將無法使用谷歌專有應用，如下載應用的Google Play商店、Gmail電子郵件平台和YouTube等，直接衝擊華為的海外市場，數以億計的華為智慧手機用戶將受影響。

不過，谷歌發言人在回覆媒體詢問時也證實，現有華為智慧手機用戶不受影響，仍可使用谷歌專有應用，以及下載谷歌提供的更新應用。

國際資訊技術研究與顧問公司高德納（Gartner）指出，華為去年售出的智慧手機超過2億台，比2017年新增35%。國際數據公司（IDC）估計，今年第一季，即川普政府對華為出手之前，華為手機的銷售量達5900萬台。

雖然華為一再堅稱會繼續提供安全更新，但未來恐怕連現有用戶也無法第一時間獲得谷歌推出的安卓作業系統升級。

資料顯示，在全球範圍，使用安卓作業系統的智慧手機占約75%，但由於大多數谷歌移動應用在中國被禁止，谷歌禁令對中國市場的影響微乎其微。但是，谷歌的服務中止將大大遏制華為在中國境外市場的業務發展，尤其在它的第二大市場歐洲。

在硬體方面，美國三大晶片製造商英特爾（Intel Corp.）、高通（Qualcomm Inc.）和博通（Broadcom），以及全球最大和電晶體製造商美光科技（Micron）週六也先後宣佈暫停向華為提供晶片，直到另行通知為止。

另據「日經新聞」，華為每年採購的零部件價值約670億美元，其中約110億美元來自美國供應商。

羅森布拉特證券公司分析師昆特斯稱，華為「極度依賴美國電晶體產品，如果沒有了美國的關鍵零件供應，華為將陷入癱瘓」。他還說，這些禁令將產生連鎖影響，波及全球許多零件供應商，從而迫使中國延後5G網路的建設。

谷歌及美國晶片中止與華為合作，億萬手機受影響。本報系資料照
谷歌及美國晶片中止與華為合作，億萬手機受影響。本報系資料照
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