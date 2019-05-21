美駐中共大使 四年來首訪西藏
中美貿易戰之際，美國駐中共大使四年來首度訪問西藏。美國駐中共大使布蘭斯塔德19日至25日，訪問青海省和西藏自治區。
香港星島日報引述美國大使館發言人說，此次訪問的內容包括官員會晤，並表達美國政府對藏區宗教自由和文化語言保護的長期關注。中共外交部發言人陸慷表示，希望大使這次去西藏參訪能夠不帶任何偏見。
報導指，這是自2015年以來，再有美國駐中共大使訪問西藏。美國大使館聲明稱，此次訪問布蘭斯塔德將會與當地官員會晤，並參觀多個宗教場所和文化遺迹，以表達美國對當地宗教自由和保護西藏文化語言的關注。
去年12月，美國總統川普簽署《西藏旅行對等法》，違反該法例的中國官員，可被禁止入境美國。中國對美國的這項立法提出譴責。
中共外交部發言人陸慷表示，歡迎布蘭斯塔德大使一行到西藏走一走，看一看，實地了解西藏。「至於你提到的美國使館方面所做的評論，希望布蘭斯塔德大使這次去西藏參訪能夠不帶任何偏見，能夠本着尊重事實的精神去得出自己的結論。特別是在西藏文化、宗教傳承、歷史保護和發揚方面，希望他能尊重事實得出自己的結論，而不是被一些道聽塗說，一些長期以來造謠抹黑的言論所迷惑和干擾。」
留言