美駐中共大使 四年來首訪西藏

2019-05-21 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易戰之際，美國駐中共大使四年來首度訪問西藏。美國駐中共大使布蘭斯塔德19日至25日，訪問青海省和西藏自治區。

香港星島日報引述美國大使館發言人說，此次訪問的內容包括官員會晤，並表達美國政府對藏區宗教自由和文化語言保護的長期關注。中共外交部發言人陸慷表示，希望大使這次去西藏參訪能夠不帶任何偏見。

報導指，這是自2015年以來，再有美國駐中共大使訪問西藏。美國大使館聲明稱，此次訪問布蘭斯塔德將會與當地官員會晤，並參觀多個宗教場所和文化遺迹，以表達美國對當地宗教自由和保護西藏文化語言的關注。

去年12月，美國總統川普簽署《西藏旅行對等法》，違反該法例的中國官員，可被禁止入境美國。中國對美國的這項立法提出譴責。