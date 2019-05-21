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解放軍少將建議 給予統一後台灣優於聯邦制的十大權利

2019-05-21 01:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

據中評社報導，中共解放軍少將王衛星日前在一場論壇中提出，大陸不妨考慮以已經提出的優厚政策為底線，對「一國兩制」進行完善和補充，明確統一後台灣可擁有行政權、獨立司法權、獨立財政、獨立貨幣制度、保留軍隊等十大權利，享有相當於甚至超過聯邦制國家成員國或邦的治權。

中評社網站20日刊登上海市公共關係研究院與中評社，日前舉行的一場兩岸關係座談會上，王衛星等與會學者的發言內容。王衛星指出，當今世界國家協調安排整體與部分之間、中央政權機關與地方政權機關之間關係的國家結構形式，主要有單一制國家和複合制國家兩種。

但他認為，兩岸統一既不會是徹底的單一制國家結構，也不會是完全的複合制結構。無論台灣問題用何種方式解決，最終結局都必將是「一國兩制」。而「一國兩制」實質上是將單一制和聯邦制結合起來，並在內容上有所突破。

王衛星表示，台灣問題久拖不決對中共極為不利。因此，不妨考慮在共同承擔維護國家主權與領土完整責任的前提下，細化「一國兩制」的制度設計，明確台灣可擁有下列十種權利：

一、台灣在中央授權下自行組成行政機構。統一後名稱可為「中華人民共和國台灣特別區」，由台灣自己依據《台灣基本法》實行管理，大陸不派人駐台。

二、在中央授權下，台灣立法機關自行組成，並可制定不損害祖國統一和國家主權的台灣法律。

三、對內台灣可根據自行管理黨政軍系統的要求，制定和實施不同於大陸的政策措施，建立自己的行政管理體系和公共人事制度。

四、台灣可保留不與祖國統一和國家主權相牴觸的原有法律，台灣的法院享有獨立的審判權和終審權。

五、在中央授權下，台灣可以「中國台北」或「中國台灣」名義，與各國或地區及有關國際組織簽訂協定，保持和發展經濟文化關係。

六、台灣可保留自己的軍隊，負責台灣的防務和安全，但以對大陸不構成威脅為條件。

七、台灣可根據經濟發展和區內管理需要，自行開闢財源，自編財政預算決策，自行管理財政事務。中央政府不向台灣徵稅，必要時還將給予財政補助。

八、台灣可根據需要制定自己的貨幣政策，由特別行政區指定銀行發行貨幣，實行單獨的匯率，自行支配外匯儲備。

九、在「一個中國」和關稅主權統一的前提下，台灣可設關稅分區，對外單獨徵收關稅，並歸其財源。

十、台灣有權簽發「中國台灣」護照或其他旅行證件等。

王衛星稱，如能按此一模式實現統一，無疑將有積極的現實意義，在政治學的國家結構學中將是極大的突破和創造。

中共解放軍少將王衛星建議，大陸可考慮給予台灣優於聯邦制的十大權利。圖／取自中評社
中共解放軍少將王衛星建議，大陸可考慮給予台灣優於聯邦制的十大權利。圖／取自中評社
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一國兩制中共

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