陸委會：台美關係深化是堅持進步價值 非恐中或仇中

2019-05-20 19:56 中央社 台北20日電



陸委會副主委陳明祺20日接見「民主黨州主席協會」表示，台美關係的深化，絕非因為「恐中」或「仇中」心理作祟，而是彼此對進步價值的堅持。

美國民主黨印第安納州主席鄒迪（John Zody）今天率美國「民主黨州主席協會」（ASDC）訪問團拜會大陸陸委會，陳明祺在會面中作上述表示。

「民主黨州主席協會」在會面中表示，台灣40年的民主成就，與美國的百年經驗相比毫不遜色，也對台灣在教育、醫療、健保等民生領域的發展讚譽有加。

但他們也提醒，台灣和美國一樣面臨外來敵對勢力的滲透分化，導致社會內部的嚴重對立，類似的威脅不容小覷，必須提高警覺、嚴肅以對。

對此，陳明祺回應，中國大陸挾其政經及軍事力量的崛起，對台灣處處打壓，無所不用其極。這樣的極權政體，不僅讓只有一個海峽之隔的台灣首當其衝，也進一步對區域、乃至全球的自由民主國家構成威脅。

陳明祺表示，立法院日前三讀通過「同婚專法」，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，足以證明台灣是一個捍衛民主、自由、人權等理念的國家。但同為華人社會的台灣所追求的民主價值，卻是中共的眼中釘。

因此他呼籲協會返美後，除了向美國民眾傳揚台灣的成功經驗外，更要結合其他理念相近的友台力量，持續為台灣發聲。