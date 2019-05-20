談保衛民主 王丹：台灣人要先提升防衛意識

2019-05-20 19:27 中央社 台北20日電



民運人士王丹。本報資料照片 分享 facebook

台灣民主基金會20日舉辦「六四30週年談中國對民主人權之威脅」座談會，邀請多位中國民運人士與會。王丹會中表示，台灣人與其要求政府保衛民主，不如提升自我防衛意識。

王丹認為，與其問政府能做些什麼，不如問問台灣人能為保衛自己的民主做些什麼？如果多數台灣人都認為「發大財」最重要，那根本沒什麼好說。

現場有媒體問到，對於台灣政府建構民主防衛機制的想法。王丹回應，他支持蔡英文到目前為止的民主保衛措施；但他認為，台灣是有民主機制的地方，在做這些事情上，先天處於劣勢。

王丹說，比起要求政府做些什麼，台灣人民提升自我的防範意識更加重要。

美中近期在各種層面的矛盾日益嚴重。有媒體提問，是否可能因美國壓力，造成中國政治轉型？流亡美國的維權律師滕彪認為，這種想法是「做白日夢」。美國總統川普（Donald Trump）並不把人權當做重要因素，也沒意願推翻專制政體，從這點來看，中國政治不太可能因此出現變化。

至於國際社會能以什麼方式協助中國的民主發展？王丹表示，各國和中國的貿易應該重新與人權問題掛勾，自己1998年能以保外就醫名義赴美，就是因為當時美國仍將貿易與人權扣連在一起。而在兩個因素脫鉤後，即使像劉曉波這樣的諾貝爾獎得主，「死在監獄裡都出不來」。

滕彪則認為，西方國家需要重新考慮對中國政策的基調，改變以往的接觸（Engagement）政策，重新認識到中國是個專制政權，否則難有具體的改變。