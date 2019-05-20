多方施壓 香港泛民：有望擋下逃犯條例

2019-05-20 18:39 中央社 台北20日電



香港立法會近日因修訂「逃犯條例」風波不斷。泛民成員20日在台灣出席研討會時表示，香港政府目前遭遇民意、商界和國際社會的多重壓力，泛民有信心能擋下這次修法。

華人民主書院與香港支聯會舉辦的「六四事件30週年－中國民主運動的價值更新與路徑探索」研討會，最後一個場次為「香港面對的政治挑戰與中國民主發展」，多名香港泛民主派人士出席會議。

香港公民黨前副主席陳清僑表示，「逃犯條例」修訂後，可能是一條比「二十三條」影響更大的法律，因此大家都認知到這是迫在眉睫的問題，香港民主派也在這次的修法過程中空前團結，也連結民間，對立法會議員施壓。

陳清僑向中央社記者表示，民主派向社會宣傳時，多用「送中條例」這個詞，讓市民知道修法一過，不光是逃犯，任何人都可能被移送到中國大陸受審，而大家都清楚中國大陸的司法狀況。同時。今年下半年將有區議會選舉，建制派和港府也承受巨大壓力。

他也指出，香港政府正因為修法而面臨國際壓力。美國國日前曾發表報告，指出修訂「逃犯條例」將擴大北京對香港影響力，對美國構成風險；而商界也擔心美國會藉此撤銷「香港政策法」（United States–HongKong Policy Act），此法若被撤銷，香港可能失去獨立關稅區地位，對經濟構成嚴重衝擊。因此，本次修法對港府和中央而言相當棘手。

香港立法會前議員、民主黨國際事務委員會主席劉慧卿也指出，連建制派的自由黨黨魁都曾說，若沒有「香港政策法」，「香港就完蛋了」，說明商界也注意到此事的嚴重性。

劉慧卿說，一國兩制好比「與虎同眠」，香港人在乎的，就是中共要守住對香港和國際社會的承諾。自由和人身安全是香港人的底線，倘若連最基本的法治和司法獨立都喪失，相信香港人不會坐視不管，也呼籲港人在今年六四的維園晚會站出來。