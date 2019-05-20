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再傳軍機意外！ 網傳解放軍軍機墜毀山東威海

2019-05-20 16:48世界日報 中國新聞組／北京20日電

網傳一架解放軍的軍機於山東威海墜毀。圖／視頻截圖
網傳一架解放軍的軍機於山東威海墜毀。圖／視頻截圖
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中國網路流傳的一段監控視頻顯示，一架疑似解放軍戰機18日墜毀於山東威海，現場發生爆炸，巨大火球騰空而起。

多維新聞報導，網路流傳的視頻顯示，一架飛機在5月18日07時17分24秒從空中垂直墜落，隨即發生爆炸。網傳失事的飛機與殲轟7A「飛豹」戰鬥轟炸機非常相似，兩名飛行員據傳已跳傘逃生。如果失事飛機確是殲轟7A「飛豹」，則是一個月以來，解放軍軍機發生的第二次墜毀事故。

隨後出現的更多視頻顯示，軍機墜毀於民宅高樓附近，現場濃煙滾滾，非常慘烈。視頻中可以看到有身穿民解放軍空軍服的人員，正在查看地上的降落傘。而這意味著，飛行員很可能在飛機墜毀前已經跳傘。

知情人士指出，事發地點位於山東威海，墜毀軍機確是殲轟7A。但解放軍並未出面證實。自1988年以來，殲轟7系列共生產300架，但已墜毀12架，造成至少17名飛行員死亡。

報導指出，中國「安慶發布」官微17日曾披露，一名叫查顯偉的特級飛行員在執行飛行訓練任務時，因直升機墜毀而死亡。墜毀的是一架直10武裝直升機，另一名飛行員受重傷。另外，解放軍3月12日證實海軍一架戰機在海南樂東訓練時失事，2名飛行員死亡。

網傳一架解放軍的軍機於山東威海墜毀。圖／視頻截圖
網傳一架解放軍的軍機於山東威海墜毀。圖／視頻截圖
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解放軍直升機跳傘

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