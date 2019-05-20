準備對美打稀土戰？習近平突然考察江西稀土企業

2019-05-20 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



面對中美貿易戰迄今未見和緩跡象，北京真有意打出「稀土牌」？央視新聞周一下午2時突發發布一則短訊稱，中共總書記習近平20日赴江西考察調研。「他首先考察了位於贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。」

這項消息讓金力永磁股價瞬間攻上漲停，也帶動大陸稀土概念股再度集體大漲。

金力永磁主要從事高性能釹鐵硼永磁材料生產與銷售，其產品廣泛應用於風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智慧製造等領域。金力永磁所在地江西贛州，則是大陸重稀土主要生產地。

習近平考察稀土企業之所以引發關注，主要是因為近期大陸內部不斷有呼聲，稀土可成為中國與美國對抗的一張牌。

大陸著名中美關係學者、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，日前就曾發表一篇文章稱，「中國有三張王牌打贏貿易戰」，其中一張牌就是中國可以徹底禁止對美國出口稀土。

金燦榮稱，所有晶片製造都需要用到有色金屬，有色金屬的原料是稀土，而中國稀土產量占全球95%，具壟斷性。

美國貿易代表署本月13日公布擬對約3,000億美元中國輸美商品加徵關稅清單，儘管美國貿易代表賴海哲早前聲明稱，該清單將面向所有目前還未被加徵關稅的中國產品。不過，大陸網路媒體《觀察者網》指出，該清單卻不包含稀土、關鍵礦物等資源。

對此，路透援引諮詢企業Adamas Intelligence的觀點指出，「（稀土等）對美國工業和國防至關重要，短期內沒有其他供應可以替代。若加徵關稅，將使美國承受比中國更大的痛苦。」

Adamas Intelligence表示，「短期內，美國會找不到替代者。因此，如果（美國）想對稀土產品徵稅，只會讓自己的處境更糟。」 中美貿易戰方興未艾之際，習近平突然前往江西稀土企業視察，引發關注。中美貿易談判中方主談人、大陸國務院副總理劉鶴也與習近平隨行。 新華網 分享 facebook