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郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

人民日報海外版：蔡上台三年 瘋狂破壞兩岸關係

2019-05-20 13:19聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

5月20日是民進黨上台3週年。中共官方人民日報刊出專文稱：在蔡英文主事下，民進黨主要幹成了三件事：搞砸兩岸關係，撕裂島內族群，悶殺台灣經濟。尤其令島內民眾痛苦指數飆升的是，台當局竟毫無愧色，始終自稱施政無可挑剔，一切都是別人的錯。

首先就是，瘋狂破壞兩岸關係。3年來，民進黨崩塌最嚴重的是其兩岸政策。上台之初，蔡英文宣稱要「維持兩岸現狀」。但如何「維持現狀」？解決方案付之闕如。只因蔡英文當局不承認「九二共識」，現狀從一開始就已生變。

上台後的前兩年，蔡英文當局的兩岸解決方案一言以蔽之就是搪塞兩字。蔡英文拒不回答大陸有關兩岸關係根本性質的追問，只一味說些「不挑釁」「零意外」「兩岸領導人要坐下來談」等便宜話。暗地裡卻抓緊施行「文化台獨」「柔性台獨」，修課綱，去黃帝、去鄭成功、去孫中山，為「台獨」人士歌功頌德不一而足。

去年「九合一」選舉之後，民進黨當局兩岸政策徹底撕下了假面具，獠牙畢露。陸委會不時發文攻擊大陸的政治制度，汙衊「一國兩制」和「九二共識」是毒藥，宣稱大陸惠台政策是「糖衣砲彈」。高雄市長韓國瑜訪問大陸，竟被「陸委會」負責人陳明通批為「只要溫飽跟豬狗禽獸沒差別」。台當局更極力限制台灣退休政務官赴陸，修法圍堵兩岸簽署協議，禁止島內人士與大陸民主協商，連島內年輕人到大陸當社區助理都要罰款。

其次，民粹施政害人不淺。民進黨的「反中」底色，基於其非理性的民粹思維，這種思維適合騙選票，卻絕不適用於治理和建設。

為了遠離大陸，民進黨大搞經濟「新南向」，結果3年來，碰壁連連，折戟沉沙。好在大陸不跟民進黨一般見識，依然大力支持兩岸交流，不斷為台商台胞推出優惠政策，兩岸經貿交往因而依然保持順暢。但島內旅遊業卻不可避免地成了民進黨兩岸政策的犧牲品，只因大陸民眾反感民進黨，赴台旅遊人數一度呈斷崖式大跌。

「一例一休」同樣是民粹導向。民進黨稱此政策將給勞工更多休息時間，最後是企業主利潤減少，勞工不加班賺不到錢，連物價都跟著上漲的三輸局面。

更典型的是民進黨的「非核」政策。核能是台灣當前最實際的選擇，民進黨卻將已建好的第四核電站徹底廢掉。結果是綠能發電成長乏力，火電全開讓空汙飆升，民進黨的「非核」政策，說穿了就是為反而反、欺人自欺的把戲罷了。

民進黨唯一卓有成效的工作是「政治清算」。鬥國民黨，鬥統派，鬥軍公教，鬥藍色媒體，鬥兩岸交流，結果是「綠色恐怖」無處不在。

另外，民進黨還邀功諉過不知悔改。最令台灣民眾氣憤的是民進黨的不知悔改。「九合一」選舉輸到崩盤，民進黨稱是因為「人民跟不上改革的速度」，換句話說，選輸是因為台灣民眾太沒眼光。

兩岸關係生變，民進黨更是猛力甩鍋，一再指責大陸「打壓」。蔡英文最近又做自我辯護：「台灣從不挑釁。」被台北市長柯文哲一語道破真相：「台灣不挑釁，只有她在挑釁。」是啊，民進黨上台，兩岸關係變壞，其中因果關係，明眼人誰又看不清呢？

文章總結稱，3年交出這樣的成績單，民進黨如果還有廉恥，也是該對自己提出嚴正抗議！

中共人民日報海外版稱，蔡英文上台三年，民進黨主要幹成了三件事：搞砸兩岸關係，撕裂...
中共人民日報海外版稱，蔡英文上台三年，民進黨主要幹成了三件事：搞砸兩岸關係，撕裂島內族群，悶殺台灣經濟。（中評社資料照片）
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