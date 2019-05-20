親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

人民日報：美國極限施壓註定無用

2019-05-20 11:23聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共中央機關報人民日報今天發表評論文章稱，在中美經貿談判中，美方誠意不足、居心叵測，動輒揮舞關稅大棒、一再進行極限施壓，妄圖靠施壓迫使中方接受漫天要價。這種如意算盤，最終必定落空。文章宣稱，「新中國」何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。

這篇對內宣傳意味很重的文章表示，從去年3月至今，中美經貿談判雖幾經反復，但有一點始終清晰不變：無論美方怎樣威脅，中方都始終堅守捍衛國家正當權益和民族尊嚴的底線；無論美方如何施壓，中方都「風雨不動安如山」。美方應該清楚，中國人從來不接受任何形式的訛詐，極限施壓的套路，在中國這裡註定沒有用處。

看看現實，中國核心利益豈容交易？習近平主席說過，「誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果」。中國人民維護國家利益和尊嚴的信念高度一致，中華民族實現偉大復興的意志堅如磐石，近14億中國人民過上更加美好生活的追求不可阻擋。

對於中美經貿談判，中方希望達成協議，但絕不會拿自己的覈心利益做交易。中國經濟的體量在這裡，中華民族的尊嚴不可欺，指望通過對幾千億美元的中國商品加征關稅就把中國嚇倒，未免太不自量力了！中國人民是有志氣的，任何極限施壓，都只能讓中國人民更加看清霸權主義的本質，更加堅定維護自身利益的意志。

讀讀歷史，中共何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。中共建政之初，儘管連「一輛耕耘機都不能造」，又面臨西方世界的全面封鎖，都從未向任何非正義壓力低過頭；今天的中國，擁有全球最完整的產業體系，擁有巨大的國內市場和迅速增强的創新能力，更不可能懼怕誰。這是志氣所在，也是底氣所在！回望歷史，每當外部壓力加大之時，就是中國人民自强不息、眾志成城的民族精神激昂之日。任何封鎖欺壓，都只會更加激發中國人民自力更生、艱苦奮鬥的精氣神；任何困難挑戰，最終都只會成為前進路上的墊腳石。

展望未來，時代潮流怎麼可能阻擋？中美經貿摩擦，本質上是進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義的較量，中國站在國際道義和時代潮流這一邊。美方肆意踐踏國際經貿規則、衝擊多邊貿易體制，給世界製造了巨大的不確定性。中國採取的立場，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護自由貿易體系，維護國際規則秩序，維護世界經濟發展的前景，維護世界各國的共同利益。所謂「得道多助，失道寡助」，倘若仗著自己財大氣粗，一意孤行，美方終將領會到這句中國古語的深意。

在國際事務中，中國從來都主張通過對話協商解决分歧。對中美經貿交往中存在的問題，中方也一直認為對話解决才是正道。美方想要繼續談判，就請擺正姿態拿出誠意來；如果癡迷於極限施壓，註定會「竹籃打水一場空」。

人民日報文章宣稱，「新中國」何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不...
人民日報文章宣稱，「新中國」何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。（一號碼頭網）
分享

中共

相關新聞

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

馬紹章：美中台戰略三角 2觀察重點

2019-05-20 10:34

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

貿易戰歹戲拖棚 美股有壓

2019-05-18 23:42

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:52

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49
看更多

熱門文章

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

客人是神？日本待客「太有禮」業界掀革命

2019-05-19 20:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

2019-05-19 14:26

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

箱根山地震活動增加 火山噴發警戒升級

2019-05-19 20:26

低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

種族歧視惹爭議 歐洲歌唱賽爆氣

2019-05-19 17:04

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49

印尼豐收 全球咖啡豆降價囉

2019-05-19 12:47

影／「畢業生學貸我全包！」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

日本衝地方經濟 推「城泊」觀光

2019-05-20 01:15

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

紐時：川普可能特赦犯下戰爭罪的美軍

2019-05-19 18:33

蘋果庫克：我這一代未能處理氣候議題 因為淪於口水戰

2019-05-19 18:20

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

沙國可樂 價格翻倍

2019-05-20 00:17

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

北極海…列強角力新戰場

2019-05-20 00:33

今年畢業生找工作容易 但沒空慢慢學

2019-05-19 16:38

影／貪吃毛小孩…胃裡挖出117條橡皮圈

2019-05-19 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top