人民日報：美國極限施壓註定無用

2019-05-20 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共中央機關報人民日報今天發表評論文章稱，在中美經貿談判中，美方誠意不足、居心叵測，動輒揮舞關稅大棒、一再進行極限施壓，妄圖靠施壓迫使中方接受漫天要價。這種如意算盤，最終必定落空。文章宣稱，「新中國」何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。

這篇對內宣傳意味很重的文章表示，從去年3月至今，中美經貿談判雖幾經反復，但有一點始終清晰不變：無論美方怎樣威脅，中方都始終堅守捍衛國家正當權益和民族尊嚴的底線；無論美方如何施壓，中方都「風雨不動安如山」。美方應該清楚，中國人從來不接受任何形式的訛詐，極限施壓的套路，在中國這裡註定沒有用處。

看看現實，中國核心利益豈容交易？習近平主席說過，「誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果」。中國人民維護國家利益和尊嚴的信念高度一致，中華民族實現偉大復興的意志堅如磐石，近14億中國人民過上更加美好生活的追求不可阻擋。

對於中美經貿談判，中方希望達成協議，但絕不會拿自己的覈心利益做交易。中國經濟的體量在這裡，中華民族的尊嚴不可欺，指望通過對幾千億美元的中國商品加征關稅就把中國嚇倒，未免太不自量力了！中國人民是有志氣的，任何極限施壓，都只能讓中國人民更加看清霸權主義的本質，更加堅定維護自身利益的意志。

讀讀歷史，中共何時屈從過威脅？中國人向來不信邪也不怕邪、不惹事也不怕事。中共建政之初，儘管連「一輛耕耘機都不能造」，又面臨西方世界的全面封鎖，都從未向任何非正義壓力低過頭；今天的中國，擁有全球最完整的產業體系，擁有巨大的國內市場和迅速增强的創新能力，更不可能懼怕誰。這是志氣所在，也是底氣所在！回望歷史，每當外部壓力加大之時，就是中國人民自强不息、眾志成城的民族精神激昂之日。任何封鎖欺壓，都只會更加激發中國人民自力更生、艱苦奮鬥的精氣神；任何困難挑戰，最終都只會成為前進路上的墊腳石。

展望未來，時代潮流怎麼可能阻擋？中美經貿摩擦，本質上是進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義的較量，中國站在國際道義和時代潮流這一邊。美方肆意踐踏國際經貿規則、衝擊多邊貿易體制，給世界製造了巨大的不確定性。中國採取的立場，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護自由貿易體系，維護國際規則秩序，維護世界經濟發展的前景，維護世界各國的共同利益。所謂「得道多助，失道寡助」，倘若仗著自己財大氣粗，一意孤行，美方終將領會到這句中國古語的深意。