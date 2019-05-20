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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

專家：大陸央行有「秘密武器」穩人民幣匯率

2019-05-20 10:07聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

因中美貿易戰，大陸外匯市場再度風起雲湧，專家分析，大陸央行基本上是在香港人民幣離岸市場調控匯率，也是大陸央行近期穩定匯市的「秘密」。

華爾街見聞分析，大陸央行副行長、國家外管局局長潘功勝19日信心喊話，「有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。新時代證券首席經濟學家潘向東、分析師劉娟秀分析，背後的底氣在香港人民幣離岸市場調控匯率。

20日人民幣對美元匯率中間價為6.8988元，下調129個基點。離岸人民幣兌美元早間接連收復6.94元和6.93元關口，漲幅0.3%，較前收盤價漲200多點。

由於香港的離岸人民幣存款、交易量均大於其他人民幣離岸市場，大陸央行基本在香港市場調控匯率。離岸與在岸的聯動效應是大陸央行通過離岸市場干預在岸匯率的基礎。

如何通過調控離岸人民幣匯率來影響在岸人民幣匯率的呢？潘向東、劉娟秀解釋稱，發行離岸央票可以收緊離岸人民幣的流動性，以此提升做空人民幣的成本，從而穩定匯率。

大陸央行可以通過在香港發行離岸央票，影響人民幣供給，從而收緊離岸人民幣的流動性，這能夠在一定程度上提升做空人民幣的成本，從而穩定離岸人民幣市場的匯率。

5月14日，離岸人民幣兌美元匯率跌破6.9，逼近7水平——自2015年「8·11匯改」以來，人民幣匯率雖數次在暴風驟雨般的行情中大起大落，但始終堅守「7」這一整數位關口。

大陸央行在離岸匯價逼近7的次日在香港發央票 ，目的在於「穩定市場預期，支撐離岸人民幣匯率企穩回升」。大陸央行在香港發行史上第三次央票，規模超過人民幣千億元。由此可推斷，由香港人民幣離岸市場來調控匯市。

人民幣對美元匯率今（20）日中間價為6.8988元，下調129個基點。離岸人民幣...
人民幣對美元匯率今（20）日中間價為6.8988元，下調129個基點。離岸人民幣兌美元早間接連收復6.94元和6.93元關口，漲幅0.3%。照片／百度圖庫
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人民幣大陸央行香港

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