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大陸證監會前主席劉士餘驚傳涉違紀違法 主動投案

2019-05-20 00:30聯合報 記者林則宏╱即時報導

中共中央紀委國家監委網站19日深夜公告，中國證監會前主席、「現任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士餘同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查」。

本月9日，中央紀委國家監委才宣布，雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。秦光榮是中央紀委國家監委發布的第一個投案自首的原省部級官員，劉士餘為第二人，「主動投案」近期似乎在大陸官場風行起來。

但與秦光榮不同的是，中共中央紀委國家監委發布訊息時，仍稱劉士餘為「同志」。

大陸官方於今年1月26突然宣布，劉士餘遭免去證監會主席一職，調任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任，當時各界對於這項突如其來的人事異動即頗感意外。

在A股歷經2015年中、2016年初股災後，劉士餘2016年2月臨危授命接替肖鋼，出任中國證券監督管理委員會主席。劉士餘上任後表現得十分勇於任事，甚至在大陸資本市場掀起一股所謂的「監管風暴」。

2016年，中國證監會祭出的行政處罰決定數量和罰沒金額都創下歷史新高，並於之後兩年連續刷新前一年記錄。2017年，證監會全年新啟動案件調查478件，作出行政處罰決定224件，罰沒款金額人民幣74.79億元；2018年全年作出行政處罰決定達310件，罰沒款達到106.41億元，市場禁入更增至50人。

劉士餘公開發言時也喜歡放「狠話」，因而被大陸封為「金句主席」。2016年12月3日，劉士餘就脫稿演講，猛烈抨擊「險資舉牌」（保險資金大舉買入上市公司股票，持有單一上市公司已發行股份達5%及以上）是「妖精、野蠻人」，引發市場關注。

2017年4月8日，劉士餘放話稱，有的上市公司上市後大幅減持，空倉走人，有的上市公司用高送轉來助長股價投機，「吃相很難看」，要「秋天算帳」。

不過，劉士餘最受外界關注的一次發言是在2017年中共十九大，於中央金融系統代表團分組會議發言時表示，在中共中央總書記習近平上台後，著力解決一些嚴重威脅黨的執政基礎及執政能力的腐敗問題，特別是查處薄熙來、周永康、徐才厚、郭伯雄、令計劃、孫政才等人。

劉士餘當時還稱，周永康等人在黨內位高權重，但既巨貪又巨腐，他們牽涉的案件是「陰謀篡黨奪權」，「令人不寒而慄、觸目驚心」等。

當時曾有海外輿論認為，劉士餘這番話等同於變相承認中共黨內確實存在所謂的「陰謀集團」，而前重慶市委書記孫政才也屬於「篡黨奪權」集團的一員。但對於劉士餘之所以會說出這番驚人之語，究竟是有人授意或個人積極表態，外界不得而知。

由於劉士餘曾任證監會主席、中國農業銀行董事長、中國人民銀行副行長等要職，其遭指控「涉嫌違紀違法」會否牽扯出更多相關的人與事，也引起市場關注。

中國證監會前主席劉士餘傳出涉嫌違紀違法，主動投案，正接受調查。圖為劉士餘在中共十...
中國證監會前主席劉士餘傳出涉嫌違紀違法，主動投案，正接受調查。圖為劉士餘在中共十九大時發言。記者林則宏／攝影
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