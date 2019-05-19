任職未滿三年 中共駐印度大使羅照輝將離任

2019-05-19 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據中共駐印度大使館網站5月18日消息，當日，羅照輝大使辭行拜會印度外長斯瓦拉吉，使館李碧建公使、李亞參贊，印外交部東亞司聯秘傅鵬飛在座。陸媒指，上述消息意味羅照輝即將離任。他擔任駐印度大使迄今未滿三年。

中共駐印度大使館網站消息指出，羅大使感謝斯瓦拉吉外長和印外交部同事們給予的支持與協助，表示第二次出使印度兩年多，是自己外交生涯中非常難忘的記憶。

據澎湃新聞報導，上述消息意味著，羅照輝即將離任。

羅照輝1962年2月生出生於湖北，華中師範大學學士、北京大學碩士，華中師範大學兼職教授，曾在中國社會科學院研究南亞問題。

在中共外交部工作期間，羅照輝曾負責北美、亞洲、涉外安全以及東南亞國家聯盟、東協地區論壇和南亞區域合作聯盟等事務，先後擔任過中共駐印度、美國、新加坡、巴基斯坦使館外交官。

他曾於2007年3月至2010年6月任中國駐巴基斯坦大使，2010年6月至2011年3月任外交部涉外安全事務司司長，2011年3月後出任外交部亞洲司司長。