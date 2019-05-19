憶六四時的香港 支聯會主席析敗因

2019-05-19 16:02 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



香港支聯會主席何俊仁，回憶六四發生當時的香港。（photo by直播截圖） 分享 facebook

香港支聯會19日於台大舉辦中國六四事件30週年研討會，支聯會主席，同時也是當年協助學生逃離中國的人士之一的何俊仁於會中回憶，當年香港民眾對六四事件的關注，也分析當年學運敗因，除了政府中央被鄧小平等極權份子把持住外，當年發起民主運動的學生及民眾也缺乏組織及經驗，才導致憾事發生。

那一年的香港

何俊仁回憶1989年時，隨著5月北京學運的發展，每天香港民眾都緊盯著電視螢幕關注。而在5月19日，中共當局宣布北京戒嚴後，香港立即出現好幾次高達百萬名民眾上街遊行，聲援北京學生及市民，香港支聯會也就是在那時候成立的。

「但後來一切變調！」何俊仁指出，5月中旬開始，陸續有香港學生及民眾前往天安門廣場，支援民運，結果在6月4日凌晨，戒嚴部隊開始了血腥鎮壓，據當時在場的香港學生及記者描述，身邊的民眾第一個反應不是逃竄，而是叫這些香港人趕緊撤離：「你們快走，我們在你們後面阻住；你們要回去把真相告訴全世界，告訴他們，我們的政府是如何殘暴對待自己的人民！」

香港不會忘記

而分析當時六四學運的失敗，何俊仁認為，因為中共早期處於毛澤東的極權統治，導致1979年改革開放後，民眾雖開始體認到言論與結社自由的重要，以及獨裁統治的弊端，但卻完全沒有推動社會開放和政治改革的經驗；另一方面，共產黨中央雖有胡耀邦及趙紫陽等開放派，但權力中心卻是被鄧小平為首的「老革命」緊緊把持住，導致學運最終被視為挑戰中共政權的暴亂而遭到血腥鎮壓。

「中國內地或許忘了，但香港不會忘。」而在六四事件發生後，香港年年都會舉辦紀念活動。然而，最令何俊仁感到憂心的是，中共當局正不斷透過各種手段抹消中國人民對六四的記憶，而香港年輕一代也因對中國反感，而拒絕參加六四紀念活動。但何俊仁認為，人權問題是不分民族和國界的，如果中國人民真的遺忘，那就必須由香港人喚起這份記憶，為建設民主中國而努力。

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