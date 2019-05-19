美媒籲反《逃犯條例》修例：將對香港致命一擊

2019-05-19 15:57 世界日報 香港新聞組／香港19日電



《華爾街日報》前日發表社論，形容香港《逃犯條例》修例一旦通過，將對香港造成「致命一擊」（knockout blow），標題指此象徵一國兩制終結。

明報報導，該社論提到，中國加強對香港法律和政治的控制，修例容許以個案式引渡疑犯到中國內地和其他地方，會損害香港司法獨立。文中指出，對修例的擔憂是「全球性」，美國國會美中經濟與安全審查委員會亦提出，修例可能讓北京向特區政府施壓，用虛假藉口引渡美國公民，而中國在境內政治拘捕外國人的情增加，認為定居香港的記者和中國異見者亦容易受到傷害。社論呼籲美國和西方加入早前參加反修例遊行的港人，譴責將香港和自己公民陷入中國的圈套。

據報導，民主黨創黨主席李柱銘近日率領「反對引渡修例團」到訪美加，昨為最後一日，團員之一工黨李卓人在facebook上稱，會見了美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席James P. McGovern，對方會組織參眾議員聯署要求特區政府撤回修例。

報導稱，建築、測量、都市規劃及園境界選委昨發新聞稿，稱已有400名從業員連署對修訂《逃犯條例》表示深切憂慮，要求該界別的議員謝偉銓以客觀科學的方式諮詢選民意見，作為日後投票基礎。他們批評謝以電郵及小型茶敘收集意見不全面，公信力會受質疑。