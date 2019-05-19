忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議
《國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江說若流會「西環實係拆天（必然吵翻天）」。該法案委員會昨早再開會，民主派議員要求廖解釋相關言論，他稱遲些再說。由於駐香港中聯辦大樓位於西環，因此一般都會以「西環」代替。
綜合媒體報導，民主派立法會議員不滿審議《國歌法》草案委員會近期不斷加會，17日在立法會早上召開多個委員會時，同時在不同會議要求點算法定人數，最終審議禁止電子煙草案的委員會提早結束，以避免三個會議都流會。
當時在另一個會議室正召開審議《國歌法》草案的會議，在點算人數期間，主席廖長江和副主席張國鈞對話時未關掉咪高峰，張國鈞向廖長江表示，今早多個會議都點人數，《國歌法》的會議可能會流會。廖長江表示不介意「流會」，但「西環」（中聯辦）必定會「拆天」。立法會秘書處發現後，隨即「幫忙」關上兩人麥克風。
法案委員會昨早再開會，民主派會議召集人毛孟靜要求廖長江解釋相關言論，稱聽不清廖當時是說西環會「拆天」還是「發癲」。廖長江說相關問題不是規程問題，又稱會遲些回答毛。
蘋果日報報導，兩人的對話被傳媒播出後，引起網民熱議，指廖長江承認西環治港。民主派批評廖的言論反映中聯辦插手干預香港事務，建制派議員對西環唯命是從。
中聯辦為北京中央駐港機構，前身是北京駐港新華社，一直以來都被認為是中共在香港的統戰組織，也被北京直言為「香港的第二支管治團隊」。
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