忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議

2019-05-19 15:54 世界日報 香港新聞組／香港19日電



《國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江（右二）說若流會「西環實係拆天（必然吵翻天）」。圖為5月16日，香港特區立法會建制派與反對派議員就修訂逃犯條例法案委員會事宜會面。圖為建制派議員（右起）陳克勤、廖長江、麥美娟及張宇人出席會議。 香港中通社 分享 facebook

《國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江說若流會「西環實係拆天（必然吵翻天）」。該法案委員會昨早再開會，民主派議員要求廖解釋相關言論，他稱遲些再說。由於駐香港中聯辦大樓位於西環，因此一般都會以「西環」代替。

綜合媒體報導，民主派立法會議員不滿審議《國歌法》草案委員會近期不斷加會，17日在立法會早上召開多個委員會時，同時在不同會議要求點算法定人數，最終審議禁止電子煙草案的委員會提早結束，以避免三個會議都流會。

當時在另一個會議室正召開審議《國歌法》草案的會議，在點算人數期間，主席廖長江和副主席張國鈞對話時未關掉咪高峰，張國鈞向廖長江表示，今早多個會議都點人數，《國歌法》的會議可能會流會。廖長江表示不介意「流會」，但「西環」（中聯辦）必定會「拆天」。立法會秘書處發現後，隨即「幫忙」關上兩人麥克風。

法案委員會昨早再開會，民主派會議召集人毛孟靜要求廖長江解釋相關言論，稱聽不清廖當時是說西環會「拆天」還是「發癲」。廖長江說相關問題不是規程問題，又稱會遲些回答毛。

蘋果日報報導，兩人的對話被傳媒播出後，引起網民熱議，指廖長江承認西環治港。民主派批評廖的言論反映中聯辦插手干預香港事務，建制派議員對西環唯命是從。

中聯辦為北京中央駐港機構，前身是北京駐港新華社，一直以來都被認為是中共在香港的統戰組織，也被北京直言為「香港的第二支管治團隊」。