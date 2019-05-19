親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議

2019-05-19 15:54世界日報 香港新聞組／香港19日電

《國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江（右二）說若流會「西環實係拆天（...
《國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江（右二）說若流會「西環實係拆天（必然吵翻天）」。圖為5月16日，香港特區立法會建制派與反對派議員就修訂逃犯條例法案委員會事宜會面。圖為建制派議員（右起）陳克勤、廖長江、麥美娟及張宇人出席會議。 香港中通社
分享

國歌條例草案》法案委員會前日開會時，主席廖長江說若流會「西環實係拆天（必然吵翻天）」。該法案委員會昨早再開會，民主派議員要求廖解釋相關言論，他稱遲些再說。由於駐香港中聯辦大樓位於西環，因此一般都會以「西環」代替。

綜合媒體報導，民主派立法會議員不滿審議《國歌法》草案委員會近期不斷加會，17日在立法會早上召開多個委員會時，同時在不同會議要求點算法定人數，最終審議禁止電子煙草案的委員會提早結束，以避免三個會議都流會。

當時在另一個會議室正召開審議《國歌法》草案的會議，在點算人數期間，主席廖長江和副主席張國鈞對話時未關掉咪高峰，張國鈞向廖長江表示，今早多個會議都點人數，《國歌法》的會議可能會流會。廖長江表示不介意「流會」，但「西環」（中聯辦）必定會「拆天」。立法會秘書處發現後，隨即「幫忙」關上兩人麥克風。

法案委員會昨早再開會，民主派會議召集人毛孟靜要求廖長江解釋相關言論，稱聽不清廖當時是說西環會「拆天」還是「發癲」。廖長江說相關問題不是規程問題，又稱會遲些回答毛。

蘋果日報報導，兩人的對話被傳媒播出後，引起網民熱議，指廖長江承認西環治港。民主派批評廖的言論反映中聯辦插手干預香港事務，建制派議員對西環唯命是從。

中聯辦為北京中央駐港機構，前身是北京駐港新華社，一直以來都被認為是中共在香港的統戰組織，也被北京直言為「香港的第二支管治團隊」。

香港國歌北京

相關新聞

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

任職未滿三年 中共駐印度大使羅照輝將離任

2019-05-19 17:03

憶六四時的香港 支聯會主席析敗因

2019-05-19 16:02

美媒籲反《逃犯條例》修例：將對香港致命一擊

2019-05-19 15:57

逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13

憶六四當年 曾經的解放軍軍官哽咽難抑

2019-05-18 16:20

涉證券虛假陳述 趙薇等被判賠79.6萬元

2019-05-18 12:56

《逃犯條例》修法 王志民：一定要通過

2019-05-18 12:54

《逃犯條例》修法 龐培歐：威脅港法治

2019-05-18 12:52

習近平秋季訪日傳延至明年 中國避談

2019-05-18 12:50

美伊緊張局勢升級 王毅會見伊朗外長

2019-05-18 11:31

關係持續改善 中日今舉行第六次高級別政治對話

2019-05-17 17:30

美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂

2019-05-17 17:26

陸外交部：美國濫用國家安全標準打壓特定企業

2019-05-17 17:07

中國國產第一代導彈驅逐艦 四艘將同時退役

2019-05-17 17:04

會面僅15分鐘…泛民兩個堅持 與建制談判破裂

2019-05-17 17:03

黃之鋒再入獄 高喊「靠大家反送中」

2019-05-17 17:02

習近平觀賞Rain演出 限韓令現鬆綁訊號

2019-05-17 16:26

上海都心廠房坍塌！豆腐渣工程崩壞，活埋工人已知10死

2019-05-17 11:57

尼泊爾國家通訊社涉違反一中原則 部長下令調查

2019-05-17 09:27

2加國人已被拘留5個月 陸外交部：批准依法逮捕

2019-05-17 00:10

占中藐視法庭罪 黃之鋒判立即入獄2個月

2019-05-17 00:10

劉結一：期許台企聯堅持一中

2019-05-17 00:10

米努勤：美方近期可能再赴陸談判

2019-05-17 00:10

香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20

香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:54

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

任正非：華為不排除日後撤出美國市場

2019-05-19 09:54

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13

陸半導體十強 台積、和艦入列

2019-05-18 23:21

聯想深夜發聲明：未向華為「斷供」

2019-05-19 09:43

上海大媽「拍賣」兒子助脫魯 金句連連超爆笑

2019-05-19 11:00

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

人民日報批美「吹滅別人的燈、燒掉自己鬍子」

2019-05-19 09:37

中共第45枚北斗導航衛星成功發射

2019-05-19 09:18

民主能否當飯吃 30年前天安門傳單已有答案

2019-05-19 13:39

中國邊境禁緬甸稀土礦入關 業界憂衝擊供應

2019-05-18 20:45

人行拚改革 拉抬潛在GDP

2019-05-18 23:14

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

「想下車透透氣」中國醉男砸高鐵玻璃 懊悔不已

2019-05-19 15:11

台灣通過同婚合法 上海同濟大學禁彩虹標誌

2019-05-19 14:29

大陸進口積體電路 去年增近20%

2019-05-18 23:15

吳國光提軍事政變說 引六四參與者論戰

2019-05-18 22:38

做硬體太苦收益低 中國晶片缺人才30萬

2019-05-19 11:07

蘇迪曼杯羽球賽南寧開打 我與港韓同組

2019-05-19 08:54

Siri陪毒毒唱情歌？ 音樂人晴天林搵Siri合唱《會過去的》超爆笑

2019-05-18 17:50

海交會開幕 參展、參會創新高

2019-05-19 00:17

人行護金融穩定…持續去槓桿

2019-05-18 23:13

A股上周失血 四年最多

2019-05-18 23:13

忘關麥 廖長江爆「西環拆天」 網民熱議

2019-05-19 15:54

估1.3兆！渤海灣跨海通道有譜？

2019-05-19 15:36

冰雹重創北京通州櫻桃園 果農哭了

2019-05-19 15:44

任職未滿三年 中共駐印度大使羅照輝將離任

2019-05-19 17:03

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

兩岸短片大賽 台粵生創作交流

2019-05-19 00:17

美媒籲反《逃犯條例》修例：將對香港致命一擊

2019-05-19 15:57

憶六四時的香港 支聯會主席析敗因

2019-05-19 16:02

封從德：記憶的戰爭 從六四屠殺開始

2019-05-19 16:06

外省非法調入逮兩人 貴州再現非洲豬瘟疫情

2019-05-18 18:31

莽男求復合自殘手腳劃139刀 還抹番茄醬增效果

2019-05-19 14:41

逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48

陸企人物／廢棄礦坑回春 夏春亭推生態遊

2019-05-19 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top