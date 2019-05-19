逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48 世界日報 香港新聞組／香港19日電



《逃犯條例》法案委員會「鬧雙包」，立法會內務委員會日前開會討論出路亦未有共識，內會主席李慧正為是否終止法案委員會運作蒐集議員意見。有人建議將草案直接提交立法會大會審議，議事規則委員會主席謝偉俊早前倡成立專責委員會討論法案解決困局。謝偉俊昨表示，雖然草案直上大會會開壞先例，但「長痛不如短痛」，這亦是政治現實。

香港文匯報報導，解散有關的法案委員會似乎已成為建制派的共識，但對後續如何處理言人人殊。有人建議在解散有關法案委員會後，由政府直接將條例草案提交大會審議。有人則認為無必要直上大會，而是要成立專責委員會負責審議。

在昨晨一電台節目上，「新民主同盟」議員范國威聲稱，解散由民主黨議員涂謹申任「主席」或經民聯議員石禮謙任主持的法案委員會、將條例草案直上大會的做法「絕不可取」，會「徹底破壞立法會監察政府功能及議事傳統」。民主黨主席胡志偉則聲稱，反對派提出了「三方會議」，但行政長官林鄭月娥以「不負責任」、「令人討厭」的態度「關上門」，是做成目前局面的始作俑者。

據報導，曾提出成立專責委員會負責審議條例草案的九龍東議員謝偉俊認為，直上大會或許會「開了個壞先例」，但目前的情況，是反對派迫使政府無奈作出這一步。事實上，繼續舉行法案委員會只是製造更多機會讓議員「講口號」、做「政治騷」，並無意義。現在應該撥亂反正，切實可行及理性討論修例事宜。

工聯會議員黃國健坦言，目前建制派及反對派對前進方向並無頭緒，如果政府最後決定將條例草案直上大會，最大的「助力」就是反對派自己。