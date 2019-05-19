親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

明明阿公就在教室外面陪考 他卻寫下阿公去世時...

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

逃犯條例草案直上大會成建制共識 「長痛不如短痛」

2019-05-19 15:48世界日報 香港新聞組／香港19日電

《逃犯條例》法案委員會「鬧雙包」，立法會內務委員會日前開會討論出路亦未有共識，內會主席李慧正為是否終止法案委員會運作蒐集議員意見。有人建議將草案直接提交立法會大會審議，議事規則委員會主席謝偉俊早前倡成立專責委員會討論法案解決困局。謝偉俊昨表示，雖然草案直上大會會開壞先例，但「長痛不如短痛」，這亦是政治現實。

香港文匯報報導，解散有關的法案委員會似乎已成為建制派的共識，但對後續如何處理言人人殊。有人建議在解散有關法案委員會後，由政府直接將條例草案提交大會審議。有人則認為無必要直上大會，而是要成立專責委員會負責審議。

在昨晨一電台節目上，「新民主同盟」議員范國威聲稱，解散由民主黨議員涂謹申任「主席」或經民聯議員石禮謙任主持的法案委員會、將條例草案直上大會的做法「絕不可取」，會「徹底破壞立法會監察政府功能及議事傳統」。民主黨主席胡志偉則聲稱，反對派提出了「三方會議」，但行政長官林鄭月娥以「不負責任」、「令人討厭」的態度「關上門」，是做成目前局面的始作俑者。

據報導，曾提出成立專責委員會負責審議條例草案的九龍東議員謝偉俊認為，直上大會或許會「開了個壞先例」，但目前的情況，是反對派迫使政府無奈作出這一步。事實上，繼續舉行法案委員會只是製造更多機會讓議員「講口號」、做「政治騷」，並無意義。現在應該撥亂反正，切實可行及理性討論修例事宜。

工聯會議員黃國健坦言，目前建制派及反對派對前進方向並無頭緒，如果政府最後決定將條例草案直上大會，最大的「助力」就是反對派自己。

香港立法會民主黨

相關新聞

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13

憶六四當年 曾經的解放軍軍官哽咽難抑

2019-05-18 16:20

涉證券虛假陳述 趙薇等被判賠79.6萬元

2019-05-18 12:56

《逃犯條例》修法 王志民：一定要通過

2019-05-18 12:54

《逃犯條例》修法 龐培歐：威脅港法治

2019-05-18 12:52

習近平秋季訪日傳延至明年 中國避談

2019-05-18 12:50

美伊緊張局勢升級 王毅會見伊朗外長

2019-05-18 11:31

關係持續改善 中日今舉行第六次高級別政治對話

2019-05-17 17:30

美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂

2019-05-17 17:26

陸外交部：美國濫用國家安全標準打壓特定企業

2019-05-17 17:07

中國國產第一代導彈驅逐艦 四艘將同時退役

2019-05-17 17:04

會面僅15分鐘…泛民兩個堅持 與建制談判破裂

2019-05-17 17:03

黃之鋒再入獄 高喊「靠大家反送中」

2019-05-17 17:02

習近平觀賞Rain演出 限韓令現鬆綁訊號

2019-05-17 16:26

上海都心廠房坍塌！豆腐渣工程崩壞，活埋工人已知10死

2019-05-17 11:57

尼泊爾國家通訊社涉違反一中原則 部長下令調查

2019-05-17 09:27

2加國人已被拘留5個月 陸外交部：批准依法逮捕

2019-05-17 00:10

占中藐視法庭罪 黃之鋒判立即入獄2個月

2019-05-17 00:10

劉結一：期許台企聯堅持一中

2019-05-17 00:10

米努勤：美方近期可能再赴陸談判

2019-05-17 00:10

香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20

香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17

中共外交部證實 加拿大公民康明凱、邁克爾被逮捕

2019-05-16 16:43

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:54

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

任正非：華為不排除日後撤出美國市場

2019-05-19 09:54

憶六四當年 曾經的解放軍軍官哽咽難抑

2019-05-18 16:20

王毅與美國務卿龐培歐通話，敦促美方慎重處理涉台問題

2019-05-18 23:13

陸半導體十強 台積、和艦入列

2019-05-18 23:21

聯想深夜發聲明：未向華為「斷供」

2019-05-19 09:43

上海大媽「拍賣」兒子助脫魯 金句連連超爆笑

2019-05-19 11:00

港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18

美中貿易戰升溫 人民幣保7北京陷兩難

2019-05-19 08:11

人民日報批美「吹滅別人的燈、燒掉自己鬍子」

2019-05-19 09:37

中共第45枚北斗導航衛星成功發射

2019-05-19 09:18

中國邊境禁緬甸稀土礦入關 業界憂衝擊供應

2019-05-18 20:45

人行拚改革 拉抬潛在GDP

2019-05-18 23:14

民主能否當飯吃 30年前天安門傳單已有答案

2019-05-19 13:39

王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23

上海商銀調高無錫分行資本金至人民幣3億元

2019-05-18 17:10

大陸進口積體電路 去年增近20%

2019-05-18 23:15

台灣通過同婚合法 上海同濟大學禁彩虹標誌

2019-05-19 14:29

「拍不必要親密照」 關注少數族裔人士涉狎童被捕

2019-05-18 17:05

吳國光提軍事政變說 引六四參與者論戰

2019-05-18 22:38

拿拖鞋當凶器 89歲打死85歲

2019-05-18 17:05

Siri陪毒毒唱情歌？ 音樂人晴天林搵Siri合唱《會過去的》超爆笑

2019-05-18 17:50

海交會開幕 參展、參會創新高

2019-05-19 00:17

人行護金融穩定…持續去槓桿

2019-05-18 23:13

蘇迪曼杯羽球賽南寧開打 我與港韓同組

2019-05-19 08:54

做硬體太苦收益低 中國晶片缺人才30萬

2019-05-19 11:07

A股上周失血 四年最多

2019-05-18 23:13

兩岸短片大賽 台粵生創作交流

2019-05-19 00:17

港府大小眼？電車博物館談10年沒下文 鐵路卻急速發展

2019-05-18 17:03

看好中國市場開放 上海商銀無錫分行資本金至人民幣3億

2019-05-18 17:09

香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42

外省非法調入逮兩人 貴州再現非洲豬瘟疫情

2019-05-18 18:31

修訂逃犯條例 王志民：需設追溯期

2019-05-18 17:04

「想下車透透氣」中國醉男砸高鐵玻璃 懊悔不已

2019-05-19 15:11

莽男求復合自殘手腳劃139刀 還抹番茄醬增效果

2019-05-19 14:41

估1.3兆！渤海灣跨海通道有譜？

2019-05-19 15:36

陸企人物／廢棄礦坑回春 夏春亭推生態遊

2019-05-19 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top