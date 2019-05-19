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香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港中聯辦5月18日舉行第三次公眾開放日活動，首度邀請居港台胞入內參觀，500多名居港台胞、在港台商和部分香港涉台組織、青年團體代表走進中聯辦交流。

新華社報導，本次公眾開放日活動為期兩天，分為4場，首場活動主要面向居港台胞和相關社會團體，其餘3場則主要邀請香港各義工團體代表。開放日活動總共邀請了2000多人走進香港中聯辦大樓，參觀辦史展覽室、中西式會客廳、文體活動室等。

新華社報導，首場活動以「兩岸一家親，共圓中國夢」為主題，現場設有「兩岸關係回顧與前瞻」專題圖片展。位於大樓8樓的員工餐廳還特意準備了台灣地區特色小吃，供參觀者品嚐。

香港中聯辦副主任楊建平在活動上表示，過去幾十年來，兩岸經濟合作和人員往來不斷加深，兩岸關係總體趨勢向前發展，「香港在祖國和平統一進程中作用獨特，一國兩制在香港成功實踐可為解決台灣問題樹立良好示範，為探索兩制台灣方案提供有益借鑒和啟示」。

報導稱，參與開放日活動的居港台胞代表黃廣仁表示，他發現很多台灣的朋友都有興趣向他瞭解大陸的發展情況和為年輕人提供的發展機遇，希望居港台胞扮演兩岸交流渠道的角色，增進兩岸經貿往來和民眾相互瞭解。

香港中聯辦5月18日舉行第三次公眾開放日活動，首度邀請居港台胞入內參觀。圖／翻攝...
香港中聯辦5月18日舉行第三次公眾開放日活動，首度邀請居港台胞入內參觀。圖／翻攝國際在線
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