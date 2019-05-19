香港中聯辦公眾開放日 首邀居港台胞入內參觀

2019-05-19 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



香港中聯辦5月18日舉行第三次公眾開放日活動，首度邀請居港台胞入內參觀，500多名居港台胞、在港台商和部分香港涉台組織、青年團體代表走進中聯辦交流。

新華社報導，本次公眾開放日活動為期兩天，分為4場，首場活動主要面向居港台胞和相關社會團體，其餘3場則主要邀請香港各義工團體代表。開放日活動總共邀請了2000多人走進香港中聯辦大樓，參觀辦史展覽室、中西式會客廳、文體活動室等。

新華社報導，首場活動以「兩岸一家親，共圓中國夢」為主題，現場設有「兩岸關係回顧與前瞻」專題圖片展。位於大樓8樓的員工餐廳還特意準備了台灣地區特色小吃，供參觀者品嚐。

香港中聯辦副主任楊建平在活動上表示，過去幾十年來，兩岸經濟合作和人員往來不斷加深，兩岸關係總體趨勢向前發展，「香港在祖國和平統一進程中作用獨特，一國兩制在香港成功實踐可為解決台灣問題樹立良好示範，為探索兩制台灣方案提供有益借鑒和啟示」。