王毅龐培歐關鍵時刻通話 雙方聲明差異大

2019-05-19 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國務委員、外交部長王毅昨與美國務卿龐培歐通電話，這是在中美第十一輪經貿談判不歡而散之後，雙方外交部門高層官員的首次接觸，從中美發出聲明通稿存在較大差異看，顯示雙方在各項問題上存在著分歧。

據多維新聞報導，王毅和龐培歐通話結束之後，中美雙方都分别發布了通稿，闡述了兩位官員在通話中談及的內容。有意思的是，中美之間的通稿存在著較大的反差。

首先是中國官媒新華社於5月18日當晚發布的通稿。從通稿看，王毅分别對中美貿易爭端、華為事件、台灣問題、美伊對峙等，對美方做出了強硬表態。

在雙方貿易爭端上，王毅表示，中方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的。在任何談判中，中方都必須維護國家的正當利益，響應人民的普遍呼聲，捍衛國際關係基本準則。

在華為問題上，王毅強調，美方近段時間在多個方面採取損害中方利益的言行，包括通過政治手段打壓中國企業的正常經營。中方對此堅決反對。中方敦促美方不要走得太遠了，應當盡快改弦更張，避免中美關係受到進一步損害。

此外王毅還敦促美方恪守一個中國原則，在美伊衝突上，王毅呼籲雙方保持克制。

可以看到，新華社的通稿通篇刊登的是王毅在各項問題上對美方譴責和詳細表態，態度十分強硬。而對於龐培歐的回應，新華社的通稿中僅提到「龐培歐通報了美方對伊朗問題形勢最新發展的看法」。

至於美國國務院的通稿。5月18日，美國國務院發布了雙方官員通話的聲明，但該聲明十分簡單，只是公布了兩位官員談及話題，除此之外並沒有透露任何其他細節。通稿內容大致如下：

「今天，國務卿龐培歐與中國國務委員兼外交部長王毅進行了交談。他們討論了雙邊關係的要素，包括美國對伊朗的擔憂。」

多維指出，對比發現，除了中國沒有公布龐培歐在此次通話中對各項問題的表態，美國國務院也並未提及。不僅如此，美國國務院的通稿比起新華社的來看更為簡單，並沒有透露任何其他細節。