港媒指蔡政府「脫中」政策四管齊下

2019-05-19 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



台灣2020大選熱度升高，香港中評社發表社評指，民進黨抗中路線一路狂飆，蔡政府出手製造兩岸交流寒蟬效應，在台灣上空出現大片綠色雲霧。社評並指，民進黨「脫中」政策四管齊下，包括透過教育、政策、法律和政治等操作，比起扁政府當年有過之而無不及。

社評稱，從目前形勢研判，既然國民黨人選要兩個月後才產生，綠營也會一直拖下去。蔡英文陣營盤算是她有現任優勢，賴不耐久拖，蔡最近加碼抗中與脫中，具有擊退賴清德與拚大選雙重目的，繼續加碼是必然的。

社評分析，民進黨的脫中政策，目前透過教育、政策、法律、政治操作四管齊下，蔡政府比起扁政府當年有過之而無不及。

在教育方面，蔡政府除了教科書的去中國化，最近更加碼嚴格管制校園的兩岸交流，在學生圈內很受歡迎的赴大陸實習、參訪近期很多都被卡住，尤其是公立學校。

在政策上，相較於蔡英文2016上任之初的穩定期，最近所有涉及兩岸的政策全面緊縮，包括大陸人士來台參訪、投資，以及相關的財經政策。

在法律面，蔡政府最近推動一系列修法行動，包括修訂《兩岸人民關係條例》限制持有大陸居住證者公民權、延長管制高階退休軍文職官員赴大陸從事特定活動等。

在政治操作面，這是蔡政府近期加碼最力的部份。例如，日前出席第四屆兩岸媒體人北京峰會的台灣媒體都被扣上宣傳一國兩制的帽子；台企聯換屆，大陸領導會見談話，蔡政府官方也指指點點。