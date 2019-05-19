人民日報批美「吹滅別人的燈、燒掉自己鬍子」

2019-05-19 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易戰持續延燒，中共人民日報今天在三版發表評論員文章批評美國橫行霸道、為所欲為。文章並警告說，吹滅別人的燈，會燒掉自己的鬍子。

文章稱，這個世界，從來就沒有什麼救世主。然而，有的國家總以為自己就是救世主，可以橫行霸道、為所欲為；在中美經貿談判中，美方就有這樣的幻覺。

文章批美動用行政手段打壓中國企業，卻給中國扣上「不公平競爭」的帽子；自己千方百計限制對中國技術出口，卻要求中國減少美對中貿易逆差；自己在談判前突然宣布加徵關稅、在談判中罔顧中方關切，卻顛倒黑白指責中方「違背承諾」……這種赤裸裸的霸凌主義，註定是不得人心的。

文章說，在中美經貿談判中，美方總是肆意揮舞關稅大棒，試圖通過極限施壓實現「一家獨大、贏者通吃」，抱著零和思維逼迫中方在核心利益上讓步，甚至在談判姿態上都想高人一等、壓人一頭。

文章稱，吹滅別人的燈，會燒掉自己的鬍子。在經濟全球化深入發展、各國利益深度融合的今天，倒行逆施的霸凌主義，不僅行不通，且十分危險。

文章引述中共總書記習近平的話說，中國不覬覦他國權益，不嫉妒他國發展，但決不放棄我們的正當權益。中國人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。美國的霸凌主義曾經屢試不爽，但在中國這裡註定失靈。

文章說，中國經濟也在中美經貿摩擦的衝擊測試中，經受住了考驗，闖出了新天地。霸凌主義嚇不倒中國。中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！經歷了5000多年的艱難困苦，中國依舊在這兒！面向未來，中國將永遠在這兒！