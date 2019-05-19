中共第45枚北斗導航衛星成功發射

2019-05-19 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



17日晚11時48分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，成功發射第45枚北斗導航衛星。

據香港明報報導，該衛星屬於地球靜止軌道衛星，是中國北斗二號工程的第四枚備份衛星，在入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統，提供更可靠服務。

北斗二號可向亞太地區提供服務，系統建成並投入運行以來，定位精準度由10公尺提升至6公尺。

目前可向全球提供服務的北斗三號基本系統已完成建設。