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華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國將華為及其旗下企業列入出口管制名單，華為方面則表示，公司在多年前對此已有所預計，並且進行充分準備。不過，路透社援引消息人士指出，起碼幾年內，華為的供應商的產品都是無法被中國大陸的產品替代。

美國商務部5月15日將華為以及其70家子公司列入出口管制的「實體名單」，將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。美國商務部16日正式把華為公司以及其68家關聯企業列入出口管制「實體清單」。

對此，華為旗下海思半導體總裁何庭波17日發出致員工內部信，強調海思將啟用備胎計畫，兌現對客戶持續服務的承諾，確保大部分產品的戰略安全。過去打造的「備胎」，將全部「轉正」，未來的新產品要能「科技自立」。

不過，路透社17日報導，華為很難做到這一點。路透社援引某美國科技企業駐陸消息人士指出，華為目前的任何一個供應商「都還無法被中國產品替代，至少幾年之內不可能」。

消息人士舉例說，目前華為所使用的晶片設計軟件來自美國企業益華（Cadence Design Systems, Inc），這家公司的產品被當作表率，被全球各大製造商廣泛使用於晶片的設計和測試；而在晶片設計工作中，一個小錯誤也可能導致這項工作延遲數月。

此外，路透社還指出，華為須從新飛通光電公司（NeoPhotonics）, 魯門特姆（Lumentum），菲尼薩（Finisar）等公司進口光通訊設備，這些公司在相關方面已經進行了數十年的研發工作。

路透社援引一位已退休的Intel公司主管加德（Philip Gadd）的話說，即使中國人現在可以製造這些設備，「我也不覺得他們能形成規模。」

美國將華為及其旗下企業列入出口管制名單。（美聯社）
美國將華為及其旗下企業列入出口管制名單。（美聯社）
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2019年3月21日，華為子公司海思在福建省福州市舉行的華為中國生態合作夥伴會議...
2019年3月21日，華為子公司海思在福建省福州市舉行的華為中國生態合作夥伴會議上展示自主研發晶片。（路透社）
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