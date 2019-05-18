華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國將華為及其旗下企業列入出口管制名單，華為方面則表示，公司在多年前對此已有所預計，並且進行充分準備。不過，路透社援引消息人士指出，起碼幾年內，華為的供應商的產品都是無法被中國大陸的產品替代。

美國商務部5月15日將華為以及其70家子公司列入出口管制的「實體名單」，將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。美國商務部16日正式把華為公司以及其68家關聯企業列入出口管制「實體清單」。

對此，華為旗下海思半導體總裁何庭波17日發出致員工內部信，強調海思將啟用備胎計畫，兌現對客戶持續服務的承諾，確保大部分產品的戰略安全。過去打造的「備胎」，將全部「轉正」，未來的新產品要能「科技自立」。

不過，路透社17日報導，華為很難做到這一點。路透社援引某美國科技企業駐陸消息人士指出，華為目前的任何一個供應商「都還無法被中國產品替代，至少幾年之內不可能」。

消息人士舉例說，目前華為所使用的晶片設計軟件來自美國企業益華（Cadence Design Systems, Inc），這家公司的產品被當作表率，被全球各大製造商廣泛使用於晶片的設計和測試；而在晶片設計工作中，一個小錯誤也可能導致這項工作延遲數月。

此外，路透社還指出，華為須從新飛通光電公司（NeoPhotonics）, 魯門特姆（Lumentum），菲尼薩（Finisar）等公司進口光通訊設備，這些公司在相關方面已經進行了數十年的研發工作。