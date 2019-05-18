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《逃犯條例》修法 王志民：一定要通過

2019-05-18 12:54世界日報 香港新聞組╱香港18日電

中聯辦主任王志民。 中國新聞社
中聯辦主任王志民。 中國新聞社
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中聯辦昨邀請200多名港區人大代表和政協委員，交流商討《逃犯條例》的修訂。中聯辦主任王志民表示，北京中央堅決支持特區政府依法修例，而且「修例一定要成功通過」，希望代表委員做好「四個帶頭」，做到 「四個相信」，團結一致支持依法修例。王志民強調，撤回修例、不設追溯期或加入 「港人港審」都不可行。

大公報報導，出席會議的全國人大常委會委員譚耀宗會後表示，王志民在會上強調，修訂《逃犯條例》能夠填補法律漏洞，中央政府堅決支持特區政府依法修例，希望代表委員積極支持特區政府的工作；有些反修例的內容是煽惑人心、誤傳及造謠。

譚耀宗續稱，王志民要求代表委員要做好「四個帶頭」，即帶頭樹立憲法及基本法權威、帶頭支持特首和特區政府依法施政、帶頭促進愛國愛港陣營大團結、帶頭參加及支持各種與內地的交流活動；呼籲代表委員做到「四個相信」，即相信自己、相信特區、相信法院、相信法治，團結一致支持修例。

全國政協人口資源環境委員會副主任、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷表示，王志民解釋修例須設追溯期，且不可設立「日落條款」。如果不設追溯期，立例後就會馬上赦免一大批罪犯，連一個罪犯都不能遣返；如果設「日落條款」，每一宗案件都要經立法會討論和通過，影響其他經濟、民生等事務。

港區全國人大代表、積金局主席黃友嘉表示，王志民認為修例有迫切性，在大原則問題上不會有大的轉變空間，包括不會暫緩修例，不會「港人港審」等，但其他地方可以有微調空間。

港區全國人大代表陳勇亦引述王志民說，香港和內地都分別能與多個地區簽訂司法互助協議，沒理由自己國家內做不到。

另據明報報導，參與會面的全國政協黃英豪，今日以「保公義撐修例大聯盟」名義，在港九新界主要地區擺街站撐修例，並發動更多市民加入網上聯署支持行動。

據報導，基本法委員會副主任譚惠珠否認中央干預特區事務，稱中聯辦有權出聲。公民黨黨魁楊岳橋說，中央親自出手，與一國兩制初心有別，現時猶如將香港綁上衝向懸崖的列車。

香港全國人大北京

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