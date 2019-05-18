《逃犯條例》修法 龐培歐：威脅港法治

2019-05-18 12:52 世界日報 香港新聞組╱香港18日電



香港泛民代表本月初先後訪問加拿大和美國，向當地各界反映對港府修訂《逃犯條例》的憂慮，獲得對方支持。訪問團於香港時間昨天凌晨分別會見了美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），對方均對相關議題提出關注。

綜合媒體報導，港府修訂《逃犯條例》引起爭議，民主黨創黨主席李柱銘率領的「反對引渡修例團」本月4日起訪問加拿大、美國。國務院與訪問團會面後發出聲明說：「國務卿龐培歐表示關注香港政府對《逃犯條例》的建議修訂，這對香港的法治構成威脅。」「他也表示支持香港長期以來對人權、基本自由及民主價值的保護，這些受到《基本法》保障。」

另據李卓人的臉書留言和蘋果日報的報導，訪問團也會見了美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），與對方討論到相關議題。支聯會祕書長李卓人說，波洛西很關注事件，相信她個人會對此採取行動。據悉，美國國會和行政當局也會就港方修法一事有所行動。

李卓人並說，在會晤中，他們同時向波洛西表達了香港立法會親北京的議員試圖以多數優勢，讓草案盡快通過，因此，訪問團期望波洛西的行動要迅速。

前天，訪問團也會見了美國國家安全委員會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger），爭取美國政府反對香港修法。

稍早時，訪問團在加拿大參加了當地著名智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」（MacDonald-Laurier Institute）的研討會，向當地專家講述《逃犯條例》修訂的影響。

李卓人在會上說，《逃犯條例》一旦修訂，所有旅港的加人都可能被引渡到中國大陸。他指出，中國的「創意極高」，可以用不同理由展開引渡程序。香港記者協會前主席麥燕庭說，《逃犯條例》草案將令前線記者陷入重大危機。

泛民美加訪問團有李柱銘、李卓人、席麥燕庭和香港眾志常委羅冠聰，他們此行目的是反映修訂《逃犯條例》的潛在危機，爭取美加方面支持反修法。

中央社報導，中國外交部發言人陸慷昨日表示，香港事務就是中國的內部事務，任何國家、組織和個人都無權干預，美方應當尊重香港依法修例。他說，香港修例是為了塞法律漏洞，避免香港成為避罪天堂，中國中央政府堅定支持港府修訂相關條例。