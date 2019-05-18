六四30週年 美學者：中共壓制世人對六四記憶

2019-05-18 12:48 中央社 台北18日電



美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門今天在六四30年研討會上表示，中共正以系統化方式在壓制世人對六四的記憶和相關學術研究，也透過「銳實力」威脅全球民主社會。

華人民主書院和香港支聯會18日召開為期三天的「六四事件30週年－中國民主運動的價值更新與路徑探索」研討會，戴雅門（Larry Diamond）在主題演講中，做了上述表示。

戴雅門表示，中國在全球運用強大的統一戰線架構，推動滲透活動，透過收購媒體、收買政客等方式，威脅著各國的民主社會。

戴雅門強調，銳實力和軟實力不同，後者是透過公開、民主的方式來說服外國社會；但前者卻是隱蔽地借用金錢財力等來威脅、賄賂、壓制反對他們的意見，民主社會應對此有所防備。

香港支聯會主席何俊仁在開幕記者會上表示，今年也是五四運動100週年，100年來，許多人不斷追求中國的民主，但當今中共總書記習近平統治下，卻是帝制的復辟和文革的重現。他也說，希望中國能進行政治改革，讓人民獲得真正的解放。

何俊仁也提到，本次紀念研討會之所以在台灣舉行，是因為許多講者被香港政府拒絕入境，而在逃犯條例通過後，即便香港政府願意放行，他也不敢邀請這些講者赴港。

六四學運領袖王丹表示，他將本次活動總結為十六個字，「永不忘記，永不放棄，重新團結，再次出發」。王丹說，六四是全世界的記憶，希望藉由這次活動在國際華人圈裡重建記憶；他也強調，許多當年的參與者仍堅持理想，持續努力，也絕不會輕言放棄。

王丹也強調，希望重新團結海外華人社會和西方民主國家；同時，30年已過去，必須在過去的基礎上找尋未來的出路。