貝聿銘與香港中銀的三代三地情緣

2019-05-18 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



從貝聿銘之父、中國銀行創始人貝祖飴，到了貝聿銘，再到貝聿銘之子貝建中、貝禮中，貝氏三代與中國銀行情誼厚重。從香港，到北京，再到紐約，中國銀行傾注了貝氏三代人的才智、情感與心血。

新華社發自香港報導，「貝聿銘先生一生設計了很多種類的建築，中銀大廈是最特別的一個。」得知享年102歲的著名華人建築師貝聿銘16日在紐約逝世，曾與貝聿銘共事多年、參與建造香港中國銀行大廈的建築師龔書楷說。

站在香港中銀大廈（以下稱「中銀大廈」）70樓，維多利亞港盡收眼底；俯瞰香港經濟和金融核心地帶，中銀大廈挺拔如竹，從林立高樓中脫穎而出，巍然矗立。

中銀大廈是貝聿銘為香港獻出的禮物，他用玻璃、光線和幾何圖形澆築出這座有70層樓、高300多公尺、外觀如三角柱形的地標建築。

龔書楷說，貝聿銘是設計中銀大廈當之無愧的人選，「不僅因為貝先生是當時最有名的華人建築師，還因為貝先生一家與中銀香港有很深的淵源，貝先生對中銀香港有著深厚的感情」。

貝聿銘出身蘇州望族，父親貝祖詒曾任中華民國中央銀行總裁，也是中國銀行創始人之一；他的生母是清廷國子監祭酒之後，在他13歲時病逝，繼母蔣士雲是中華民國駐外使節蔣履福之女。

1917年，中國銀行廣州分行的香港分號開業，貝聿銘父親貝祖詒擔任首任經理。自此，中國銀行開始在香港展現風采，貝聿銘也隨家人從廣州搬至香港，在香港度過了自己的童年。

這段經歷讓當時已是世界著名建築師的貝聿銘，對中銀大廈傾注了自己的全部心血。

中國銀行當時買下的地皮狹窄，且三面被高架橋包圍，即使面朝維多利亞港，視線也受阻。對此，貝聿銘的做法是：向上走。中銀大廈本是一個正方形的建築，貝聿銘利用三角形的分割，將大廈分為四個方向，每一個三角形的空間高低不同。

最終，中銀大廈1990年正式開幕，建成時是香港最高的建築，更以其鮮明的風格、獨特的造型成為一個時代的地標。

「中銀大廈架構如竹，寓意『節節高升』；形象多變，不僅在白天和夜晚不同，在不同光線和角度下也不同。這一建築是少有將文化特色和建築技術完美融合的作品。」距離中銀大廈建成近30年，每每看見這座大樓，龔書楷仍讚不絕口。

1994年，貝聿銘受邀設計中國銀行總行大廈，攜子貝建中、貝禮中共同打造北京長安街上的明珠。2001年總行大廈落成，與香港中銀大廈形成母子大廈。中國銀行紐約分行新大廈也同樣出自貝聿銘父子設計。

2017年，貝聿銘之子貝禮中完成香港舊中銀大廈大樓修繕工程，使這座香港一級歷史建築再現富麗堂皇。

貝聿銘辭世，中國銀行致以深切悼念和緬懷。正如中國銀行在悼詞中所寫，斯人已逝，精神永駐，貝先生的大師風範和不朽貢獻千古長存，我們永志不忘。

不僅是中國銀行，對於香港、對整個中國，貝先生家族都掛念在心。「貝先生一家一直對自己華人身份引以為傲，他晚年每年都來香港幾次，每次來都會約我一起來看看中銀大廈，吃吃香港美食。」龔書楷回憶他與貝聿銘相處的點滴。

「貝先生溫文儒雅，謙和低調。當初就是被他的建築成就和個人魅力吸引，我毅然跟隨他從美國來到香港，最後在香港定居。」龔書楷說道。

龔書楷眼中的貝聿銘對待工作嚴謹細緻，始終堅持自己的理念。「貝先生覺得好的，他一定去做，並且做到盡善盡美。對我來說，這不僅是建築設計，也是做人的啟示。」龔書楷感慨。