親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

日職／遇軟銀剋星千賀滉大 王柏融首打席遭三振

貝聿銘與香港中銀的三代三地情緣

2019-05-18 12:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

貝聿銘之父、中國銀行創始人貝祖飴，到了貝聿銘，再到貝聿銘之子貝建中、貝禮中，貝氏三代與中國銀行情誼厚重。從香港，到北京，再到紐約，中國銀行傾注了貝氏三代人的才智、情感與心血。

新華社發自香港報導，「貝聿銘先生一生設計了很多種類的建築，中銀大廈是最特別的一個。」得知享年102歲的著名華人建築師貝聿銘16日在紐約逝世，曾與貝聿銘共事多年、參與建造香港中國銀行大廈的建築師龔書楷說。

站在香港中銀大廈（以下稱「中銀大廈」）70樓，維多利亞港盡收眼底；俯瞰香港經濟和金融核心地帶，中銀大廈挺拔如竹，從林立高樓中脫穎而出，巍然矗立。

中銀大廈是貝聿銘為香港獻出的禮物，他用玻璃、光線和幾何圖形澆築出這座有70層樓、高300多公尺、外觀如三角柱形的地標建築。

龔書楷說，貝聿銘是設計中銀大廈當之無愧的人選，「不僅因為貝先生是當時最有名的華人建築師，還因為貝先生一家與中銀香港有很深的淵源，貝先生對中銀香港有著深厚的感情」。

貝聿銘出身蘇州望族，父親貝祖詒曾任中華民國中央銀行總裁，也是中國銀行創始人之一；他的生母是清廷國子監祭酒之後，在他13歲時病逝，繼母蔣士雲是中華民國駐外使節蔣履福之女。

1917年，中國銀行廣州分行的香港分號開業，貝聿銘父親貝祖詒擔任首任經理。自此，中國銀行開始在香港展現風采，貝聿銘也隨家人從廣州搬至香港，在香港度過了自己的童年。

這段經歷讓當時已是世界著名建築師的貝聿銘，對中銀大廈傾注了自己的全部心血。

中國銀行當時買下的地皮狹窄，且三面被高架橋包圍，即使面朝維多利亞港，視線也受阻。對此，貝聿銘的做法是：向上走。中銀大廈本是一個正方形的建築，貝聿銘利用三角形的分割，將大廈分為四個方向，每一個三角形的空間高低不同。

最終，中銀大廈1990年正式開幕，建成時是香港最高的建築，更以其鮮明的風格、獨特的造型成為一個時代的地標。

「中銀大廈架構如竹，寓意『節節高升』；形象多變，不僅在白天和夜晚不同，在不同光線和角度下也不同。這一建築是少有將文化特色和建築技術完美融合的作品。」距離中銀大廈建成近30年，每每看見這座大樓，龔書楷仍讚不絕口。

1994年，貝聿銘受邀設計中國銀行總行大廈，攜子貝建中、貝禮中共同打造北京長安街上的明珠。2001年總行大廈落成，與香港中銀大廈形成母子大廈。中國銀行紐約分行新大廈也同樣出自貝聿銘父子設計。

2017年，貝聿銘之子貝禮中完成香港舊中銀大廈大樓修繕工程，使這座香港一級歷史建築再現富麗堂皇。

貝聿銘辭世，中國銀行致以深切悼念和緬懷。正如中國銀行在悼詞中所寫，斯人已逝，精神永駐，貝先生的大師風範和不朽貢獻千古長存，我們永志不忘。

不僅是中國銀行，對於香港、對整個中國，貝先生家族都掛念在心。「貝先生一家一直對自己華人身份引以為傲，他晚年每年都來香港幾次，每次來都會約我一起來看看中銀大廈，吃吃香港美食。」龔書楷回憶他與貝聿銘相處的點滴。

「貝先生溫文儒雅，謙和低調。當初就是被他的建築成就和個人魅力吸引，我毅然跟隨他從美國來到香港，最後在香港定居。」龔書楷說道。

龔書楷眼中的貝聿銘對待工作嚴謹細緻，始終堅持自己的理念。「貝先生覺得好的，他一定去做，並且做到盡善盡美。對我來說，這不僅是建築設計，也是做人的啟示。」龔書楷感慨。

香港特首林鄭月娥昨日對貝聿銘逝世表示深切哀悼。她說，貝聿銘是世界最著名的建築師之一，多年來獲獎無數，成就備受肯定。他年少時曾在香港生活一段時間，其作品廣為港人熟悉，其中中環中銀大廈更已成為香港地標，香港人都引以為傲。

華人建築師貝聿銘。（新華社）
華人建築師貝聿銘。（新華社）
分享
中銀大廈架構如竹，寓意「節節高升」，不僅在白天和夜晚不同，在不同光線和角度下也不...
中銀大廈架構如竹，寓意「節節高升」，不僅在白天和夜晚不同，在不同光線和角度下也不同。（新華社）
分享

香港特首貝聿銘歷史建築

相關新聞

美伊緊張局勢升級 王毅會見伊朗外長

2019-05-18 11:31

關係持續改善 中日今舉行第六次高級別政治對話

2019-05-17 17:30

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂

2019-05-17 17:26

陸外交部：美國濫用國家安全標準打壓特定企業

2019-05-17 17:07

中國國產第一代導彈驅逐艦 四艘將同時退役

2019-05-17 17:04

會面僅15分鐘…泛民兩個堅持 與建制談判破裂

2019-05-17 17:03

黃之鋒再入獄 高喊「靠大家反送中」

2019-05-17 17:02

習近平觀賞Rain演出 限韓令現鬆綁訊號

2019-05-17 16:26

上海都心廠房坍塌！豆腐渣工程崩壞，活埋工人已知10死

2019-05-17 11:57

尼泊爾國家通訊社涉違反一中原則 部長下令調查

2019-05-17 09:27

2加國人已被拘留5個月 陸外交部：批准依法逮捕

2019-05-17 00:10

占中藐視法庭罪 黃之鋒判立即入獄2個月

2019-05-17 00:10

劉結一：期許台企聯堅持一中

2019-05-17 00:10

米努勤：美方近期可能再赴陸談判

2019-05-17 00:10

香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20

香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17

六四前夕 中國封鎖所有語言版本維基百科

2019-05-16 17:32

習近平2014年曾同意會達賴？ 傳被印度政府打回票

2019-05-16 16:54

發起亞洲文明對話諷美？習近平：自認高人一等 愚蠢

2019-05-16 16:53

中共外交部證實 加拿大公民康明凱、邁克爾被逮捕

2019-05-16 16:43

習近平8度提「開放」 構建亞洲命運共同體

2019-05-16 16:29

中共黨刊重登習近平講話 坦言中國經濟大而不強

2019-05-16 14:27

《逃犯條例》無彎轉 建制：7月休會前料硬推

2019-05-16 14:08

《逃犯條例》硬修例 泛民律師：港府一意孤行

2019-05-16 14:08

大陸四艘國產導彈驅逐艦同時退役

2019-05-16 13:42

回首六四30年：極權國家如何侵害人民？

2019-05-16 12:45

爭辦亞運如何尋求大陸支持？柯文哲：第一步要露出笑容

2019-05-16 11:19

大陸4個月以來首次減持美債 持有量降至兩年新低

2019-05-16 10:03

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:54

陸：無意也沒必要加入美俄核武裁軍談判

2019-05-16 09:03

兩岸青年創意短片賽／台灣GoPro戰隊 把廣東當勁敵

2019-05-16 00:18

林毅夫看貿易戰：對陸有影響 但還可承受

2019-05-16 00:18

亞洲文明對話 習近平：主張文明平等反對文明衝突

2019-05-15 21:36

香港民主派議員 提議削減特首薪酬

2019-05-15 21:32

記憶太危險！那些30年前六四留下來的人

2019-05-15 17:00

亞洲文明對話大會登場 47國北京聚首

2019-05-15 16:34

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 14:14
看更多

熱門文章

淘寶買麻將帶去泰國旅行打 一打開港女崩潰網民爆笑

2019-05-17 20:51

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 11:00

華為被美國出口管制 稱有備胎不怕

2019-05-17 17:44

台灣同婚法通過 大陸彩虹經濟將更活躍

2019-05-17 21:42

不准起飛！中國大媽肉身堵班機艙門 竟是這個原因…

2019-05-17 16:14

鬧鬼勝地竟是殯葬業起源 「人屍共處」的廣福義祠

2019-05-17 14:50

百度Q1驚見虧損 高層辭職

2019-05-18 01:50

人民幣在岸和離岸價格均破6.9 破7機率不高

2019-05-17 14:43

兩遇偷吃渣男都心軟原諒… 她嘆：出軌只分0次或100次

2019-05-18 09:55

上海機場旅客吞吐量5年來首次下滑

2019-05-17 14:27

美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂

2019-05-17 17:26

專家看人民幣 短線不貶破7

2019-05-18 02:02

香江風情／香港錢多 派不出去

2019-05-18 00:03

賠錢的「中國星巴克」 上市首日大漲

2019-05-18 11:58

中國國產第一代導彈驅逐艦 四艘將同時退役

2019-05-17 17:04

陸外交部：美國濫用國家安全標準打壓特定企業

2019-05-17 17:07

關係持續改善 中日今舉行第六次高級別政治對話

2019-05-17 17:30

15歲少年姦殺7歲女童 兇手父：孩子我不管

2019-05-17 17:05

秋行軍蟲襲中國13省 掀「蟲口奪糧」戰

2019-05-17 16:06

惠州台協會長呂正一：台商可考慮大陸內銷與一帶一路

2019-05-17 17:06

美伊緊張局勢升級 王毅會見伊朗外長

2019-05-18 11:31

中美關係惡化 港媒：央視改播抗美援朝戰爭片

2019-05-17 14:56

林榮基盼定居台灣 中國：炒作逃犯條例不會得逞

2019-05-17 20:46

習近平觀賞Rain演出 限韓令現鬆綁訊號

2019-05-17 16:26

特派員在現場／上海垃圾分類 難倒阿伯

2019-05-18 01:51

女子走在街上突被強吻 男辯「以為她對我有興趣」

2019-05-18 12:27

阿里巴巴管理模式升級 成立經濟體發展執行委員會

2019-05-17 15:29

道長結婚吃肉產業多 子被綁架後受訪

2019-05-17 13:03

南寧台青提供金融服務 助兩岸交流發展東協機遇

2019-05-17 16:18

《北京觀察》身寄虎吻

2019-05-17 16:24

拜文昌帝君求考運起源於隋唐 世界公認發祥地在這

2019-05-17 14:12

「騙愈多賺愈多」 百度貼吧成賭場招聘平台

2019-05-17 17:05

研究：中國青年行動者對政權質疑漸上升

2019-05-17 19:19

阿里傳設最高決策機構

2019-05-18 02:01

上海台協會長李政宏 推動台商升級

2019-05-18 02:03

人民幣再臨7保衛戰 防資金外流官方維穩

2019-05-17 12:59

黃之鋒再入獄 高喊「靠大家反送中」

2019-05-17 17:02

2019上海海峽兩岸青年創業大賽 在滬鳴槍開賽

2019-05-17 19:33

「股壇醫生」曹貴子 被控串騙8900萬

2019-05-17 13:55

中國70城房價漲幅 攀近兩年高點

2019-05-17 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top