習近平秋季訪日傳延至明年 中國避談

2019-05-18 12:50 世界日報 中國新聞組／北京18日電



日本首相安倍晉三去年10月訪問中國後，隨即傳出中國國家主席習近平今年有望兩度訪日，但近日傳出有變。 路透 分享 facebook

中國國家主席習近平今年原本可望兩度訪日，但日本共同社報導，其中一次原定秋季的訪日行程，將延至明年。中國外交部發言人陸慷對此表示，沒有情況可以提供。

報導指出，日本首相安倍晉三去年10月訪問中國後，隨即傳出習近平2019年有望兩度訪日，除參加6月舉辦的20國集團（G20）大阪峰會外，另一次約在秋季。

安倍晉三5月17日說，希望習近平出席G20大阪峰會成為契機，讓已回到正常軌道的日中關係能更進一步發展，共同構築日中新時代，「非常期待能見到習近平，好好地進行對談。」

不過習近平的訪日行程似乎出現變動。報導引述消息人士表示，儘管中日雙邊關係不斷增進，北京對習近平一年內兩度訪日的意願不高，另提出改邀請安倍晉三訪問中國作為替代方案。

加上新日皇德仁5月1日即位，秋季將有多場後續系列活動，若習近平屆時以國賓的身分訪日，將涉及與日皇的會面和宴會，日本要在秋季接待習近平，時間顯得緊湊。

中央社報導，對於習近平原定秋季訪日可能延後一事，陸慷17日在中國外交部記者會表示，沒有情況可以提供。中日雙方保持高層交往，當然對兩國關係發展有重要推動作用。希望雙方共同為此營造良好氛圍和環境。

20國集團（G20）峰會6月28到29日於日本大阪舉行，習近平接受安倍邀請，將以中國國家主席身分出席並訪問日本，這是繼前國家主席胡錦濤九年前出席後首次。