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中美貿易戰效應 央視改播3抗美援朝片

2019-05-18 10:25聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中美關係緊張，中共的宣傳部門也參與對美國的反擊。大陸中央電視台前日突然更改節目表，由前晚開始，連續三晚的黃金時間重播三部早年拍攝的抗美援朝戰爭故事片，分別是「英雄兒女」、「上甘嶺」和「奇襲」。

據陸媒消息，中宣部近日指示，要求全大陸各主要電視台，重播抗美援朝電影，以鼓舞全國人民的士氣。

前晚，央視第六頻道（CCTV 6）播出一則「特別提示」：當晚8時25分，播出經典戰爭片「英雄兒女」，原定的節目在電影播完後再播出，包括本要直播亞洲影視周紅毯典禮。

之後，央視再公布，昨晚8時15分播出「上甘嶺」，今晚的相同時間則會播出「奇襲」。

「英雄兒女」拍攝於1964年，由作家巴金的作品「團圓」改編，講述在抗美援朝戰場上中共軍人的故事，涉及父子、父女、老戰友之間的生死離別、劫後重逢，電影主題曲「英雄讚歌」和這部電影都是「紅色經典」。

「上甘嶺」電影拍攝於1956年，取材於朝鮮戰場真實的上甘嶺戰役。電影描述中共軍人在上甘嶺阻擊數倍於自己的美軍，在缺糧斷水的情形下，堅守了24天，最終爭取了時間，贏來了大部隊反攻的勝利。電影插曲「我的祖國」是愛國經典歌曲。

「奇襲」拍攝於1960年，講述中共＇志願軍一支偵察隊深入敵後炸毀美軍一座公路橋，切斷敵人退路的故事。

大陸「英雄兒女」電視劇照。（新浪網）
大陸「英雄兒女」電視劇照。（新浪網）
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大陸「奇襲」電視劇照。（新浪網）
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