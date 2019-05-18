台灣同性婚姻合法 陸網友：亞洲第一「灣」不是吹的

2019-05-18 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



對於立法院昨天三讀通過「同婚專法」，大陸主流媒體，包括中新社、新京報、澎湃新聞、鳳凰網等均有報導。而在大陸社群平台「新浪微博」上，話題「台灣同性可以結婚了」一直占據熱搜榜，昨日下午熱度一度居於榜首，有大陸網友說：「中國大陸又一次落後於台灣了」、「亞洲第一『灣』不是吹的」、「華人世界的首例，見證文明進步的節點！」

但也有大陸網友說：「當一個政客不專注思考當地的經濟發展社會進步，而是把隱私操縱成政治議題，這地方玩完。」另有網友表示，「台灣民間對此反彈相當大，只是因為民進黨掌握絕對多數議席才過得，千萬別以為這是主流民意，華人社會對此接受度普遍不高，民進黨在用這部法律收買部分人心而已。」

香港明報報導，香港「婚姻平權協會」昨天亦發表聲明，祝賀台灣同婚合法化，稱「愛必勝！」「亞洲地區也該是時候要擁抱一個能夠容納所有人的婚姻定義」。聲明指出，在香港，港大民意調查顯示現時大多數港人都支持同性婚姻，呼籲政府「站在歷史對的一方，令香港成為亞洲第二個達成婚姻平權的地方。」