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未來一周北台灣氣溫驟降10度 這幾日恐會有大雷雨

台灣同婚法通過 大陸彩虹經濟將更活躍

2019-05-17 21:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

當台灣同婚法通過，在立法院前集會的人們發出開心的吶喊之際，大陸同志也對台灣成為「亞洲第一」感到高興，認為這是人權的一大進步。有大陸媒體人在社交媒體中指出，「了不起！這是台灣給大陸的重要財產！」、「同婚合法化，勢將使兩岸的彩虹經濟更為活躍」。

每年十月台灣同志大遊行，不僅許多大陸同志會赴台參加，北京、上海的著名同志酒吧、大陸最大的同志交友軟體Blued也派代表參與。「台灣有全亞洲最大的同志大遊行，是開放和友善的空間，這是想來台灣自由行的原因」，「遊行展現台灣的開放，但卻沒有好好經營彩虹經濟挺可惜的」。

近幾年，大陸許多一線、二線城市出現同志酒吧。同志熱愛的健身、護膚用品產業也發展快速。由同志交友軟體Zank聯合大陸十五家同志機構發布的「中國同志消費調查報告」中顯示，護膚、整容整形、運動健身成為同志的消費熱點；大陸同志更加熱衷於享受型消費，例如對高級食品、娛樂用品和影劇文化產品及旅遊的追求；同時也更傾向於網購，數據顯示同志通過海外代購買護膚品的比例達15%。相對於異性戀者，同志們的消費能力往往更勝一籌。

Blued的CEO耿樂曾表示：「同志群體的消費大概是異性戀消費能力的三倍以上」。而大陸官方媒體曾報導，大陸同志的收入是人均收入的五倍。

耿樂稱，同志因為沒有家庭，沒有孩子，沒有太多的經濟負擔。同時，同性戀容易被社會歧視、被邊緣化，因此，他們需要用更優秀的事業更好的收入來證明自己的價值，所有生活的更小資，更有消費慾望。

另一方面，大陸同志重視社交的重要性要遠遠高於其他領域，更需要認同感。這也使大陸同志交友軟體吸引資本投入。

以同志交友軟體為例，Blued已完成七輪融資，募集資金數億美元，市場佔有率超過90%，擁有全球超過193個國家和地區的註冊用戶4000萬，其中海外用戶占比達到30%。除了交友和直播，Blued還積極開展HIV動員檢測、愛滋病防治文宣和諮詢、數據研究、反歧視宣導等公益活動。

2017年上市公司昆侖萬維宣佈將以1.52億美元完成對美國同志交友平台Grindr的剩餘股權收購，獲得其100%股權。它在前一年已用9300萬美元收購Grindr的62%的股權。資本積極介入大陸同志產業鏈，已然看到龐大商機。

相比已經通過同性婚姻法案的台灣，大陸的同志平權之路還有很長的路要走，同時大陸同志不容忽視的社會化需求，和巨大商業空間，也將在未來蓬勃發展。

每年台灣同志大遊行，大陸同志社交軟體 BLUED都派員參加。（新浪微博照片）
每年台灣同志大遊行，大陸同志社交軟體 BLUED都派員參加。（新浪微博照片）
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