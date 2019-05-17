林榮基盼定居台灣 中國：炒作逃犯條例不會得逞

2019-05-17 20:46 中央社 北京17日電



前香港銅鑼灣書店店長林榮基出於人身安全考量，計畫在台定居。中國外交部發言人陸慷今天表示，個別人士拿香港修訂「逃犯條例」這件事做文章，都是不可能得逞的。

港府近期修訂「逃犯條例」，林榮基擔憂一旦方案落實，自己可能會被引渡到中國大陸受審。因此他在4月25日搭機來台，計畫在台求職、定居。陸慷在記者會上面對中央社詢問時，作上述表示。

此外，記者也詢問，自1997年香港主權轉移以後，特別是近年，有數據顯示，香港移居至台灣的人數一直在成長，背後可能是出自於對政治的憂慮。

陸慷回應，包括前述林榮基的問題在內，都不應該在中國外交部詢問，因為涉及台灣、香港，「這都是中國的內部事務」。但既然媒體關心，作為原則也可以簡單地回應一下。

他表示，關於香港居民現在是不是更願意到其他地區生活的這個問題，自從香港「回歸」以來，「一國兩制」得到很好的實施，香港經濟社會取得長足的發展，絕大多數的香港居民是安居樂業的，「不知道你的數據權威性是怎樣」。

陸慷指出，至於個別人拿香港特區修訂「逃犯條例」這件事做文章，不管他是香港居民或是任何外部勢力，都是不可能得逞的。

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間13日與香港民主運動領袖李柱銘會面，國務院在聲明中說：「國務卿蓬佩奧表示關注香港政府對『逃犯條例』的建議修訂，這對香港的法治構成威脅。」

陸慷對此表示，首先，香港事務就是中國的內部事務，純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。

他說，美方應當尊重香港依法修例、完善法律制度。以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖藉機慫恿在香港製造混亂既不得人心，也不可能得逞。

陸慷表示，香港修訂「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」，既是為了解決現實個案，也是為了堵塞法律漏洞，在香港與其他國家和地區之間更好展開移交逃犯和刑事司法互助。

他認為，這有利於共同打擊犯罪，維護法治，避免香港成為避罪天堂。中國中央政府堅定支持香港特別行政區政府修訂相關條例。