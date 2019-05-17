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關係持續改善 中日今舉行第六次高級別政治對話

2019-05-17 17:30聯合報 記者李仲維╱即時報導

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天應邀在長野縣，與日本國家安全保障局長谷內正太郎共同主持中日第六次高級別政治對話。

新華社報導，楊潔篪表示，當前中日關係持續改善發展，雙方正面互動日趨活躍，今年對中日兩國和兩國關係，都是有特殊意義的重要年份。中方願與日方一道，在中日四個政治文件精神和兩國領導人重要共識指引下，繼續推進兩國關係沿著正確軌道穩步向前發展。

楊潔篪指出，中日擁有日益廣泛的共同利益，兩國發展互為機遇。雙方要堅定相互奉行積極友善的政策，將互為合作夥伴、互不構成威脅的原則共識付諸政策和行動。雙方要以互信為根本，保持高層交往，鞏固政治基礎，信守中日間四個政治文件精神，妥善處理歷史、台灣、領土等重大原則問題，相互尊重彼此核心利益和重大關切。

楊潔篪強調，當前國際形勢面臨諸多不穩定不確定性。中日兩國作為世界重要國家和主要經濟體，要積極履行時代重任，加強在多邊機制下的溝通協調，推動全球治理進一步走向公正、合理，推進區域一體化和經濟全球化，共同維護多邊主義和自由貿易，攜手推動各國互利合作、共同發展。

谷內表示，當前日中關係持續改善，兩國領導人交往密切。日方完全贊同雙方應視對方為發展機遇和合作夥伴。他對日中關係未來發展充滿信心。日方願與中方一道努力，籌備好下階段重要高層往來，確保取得豐富成果，對外釋放積極信號。

楊潔篪表示，今年對中日兩國和兩國關係，都是有特殊意義的重要年份。新華社資料照
楊潔篪表示，今年對中日兩國和兩國關係，都是有特殊意義的重要年份。新華社資料照
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