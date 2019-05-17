美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂
美國國務卿龐培歐16日在美國華府會晤香港民主派領袖李柱銘，雙方討論「一國兩制」之外，龐培歐並關切香港修訂逃犯條例，對香港法治構成威脅。中共外交部發言人陸慷今天指出，「香港事務純屬中國內政」，以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖借機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不可能得逞。」
美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）16日發布聲明指出，龐培歐16日在會晤李柱銘等人，討論香港在「一國兩制」框架下的自治地位。
聲明寫道，龐培歐關切香港政府提出修訂逃犯條例，這對香港的法治構成威脅；龐培歐支持基本法所保障，香港長期以來對人權、基本自由與民主價值的保護。
根據美國之音報導，李柱銘一行人於14日會見白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matthew Pottinger）。
中共外交部發言人陸慷今天在例行記者會指出，首先必須強調「香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。美方應當尊重香港特別行政區政府依法修例、完善法律制度。以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖借機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不可能得逞。」
陸慷表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實不容否認。
他說，香港特區修訂「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」，既是為了解決現實個案，也是為了堵塞法律漏洞，在香港特區與其他國家和地區之間更好地開展移交逃犯和刑事司法互助。這有利於共同打擊犯罪，維護法治，避免香港成為避罪天堂。
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