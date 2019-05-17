美國務卿晤香港民主派領袖 陸批美製造香港混亂

2019-05-17 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐16日在美國華府會晤香港民主派領袖李柱銘，雙方討論「一國兩制」之外，龐培歐並關切香港修訂逃犯條例，對香港法治構成威脅。中共外交部發言人陸慷今天指出，「香港事務純屬中國內政」，以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖借機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不可能得逞。」

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）16日發布聲明指出，龐培歐16日在會晤李柱銘等人，討論香港在「一國兩制」框架下的自治地位。

聲明寫道，龐培歐關切香港政府提出修訂逃犯條例，這對香港的法治構成威脅；龐培歐支持基本法所保障，香港長期以來對人權、基本自由與民主價值的保護。

根據美國之音報導，李柱銘一行人於14日會見白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matthew Pottinger）。

中共外交部發言人陸慷今天在例行記者會指出，首先必須強調「香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。美方應當尊重香港特別行政區政府依法修例、完善法律制度。以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖借機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不可能得逞。」

陸慷表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實不容否認。