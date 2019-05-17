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她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

陸外交部：美國濫用國家安全標準打壓特定企業

2019-05-17 17:07聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上表示，5G的開發、利用有賴於世界各國的交流合作，像美國那樣出於政治目的人為干擾5G開發、利用與合作，甚至濫用國家安全標準，把有關問題政治化，採取打壓限制特定企業的歧視性做法不僅不利於5G的發展，也有悖公平競爭原則。

陸慷表示，陸方注意到法國總統馬克宏的表態，讚賞法方對大陸科技企業參與5G建設表明的公正態度。

他說，大陸鼓勵更多國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇，維護好一個公平公正、非歧視的市場環境。

陸慷。新華社資料照
陸慷。新華社資料照
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法國外交部馬克宏

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