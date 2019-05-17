中國國產第一代導彈驅逐艦 四艘將同時退役

2019-05-17 17:04 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／北京17日電



中國國產第一代導彈驅逐艦開封艦、大連艦、遵義艦和桂林艦即將同時退役，軍報記者微博發布消息稱，這四艘戰艦服役均超過30年。其中，開封艦舷號109，大連艦舷號110，遵義艦舷號134，桂林艦舷號164。

軍報記者消息稱，服役以來，「這四艘戰艦航跡遍布祖國萬里海疆，有效履行維護祖國統一、保衛國家海洋權益的神聖使命，為海軍現代化建設立下赫赫戰功。」