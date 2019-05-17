會面僅15分鐘…泛民兩個堅持 與建制談判破裂

2019-05-17 17:03 世界日報 香港新聞組╱香港17日電



香港泛民主派和親政府的建制派昨天嘗試協商解決修訂逃犯條例所引起的爭端，但談判破裂，修法爭議持續存在。

中央社報導，泛民和建制派各派出4名立法會議員進行協商，泛民方面提出兩個要求，一是要求建制派遊說政府撤回修訂逃犯條例草案，二是堅持涂謹申是「合法合憲」的法案委員會主席。但雙方會面15分鐘後即結束協商，協商不成。

泛民立法會議員毛孟靜表示，建制派對他們的要求「說不」，並說泛民方面本來對會面就不寄予厚望。她強調，事件的始作俑者是政府，要解決危機，必須撤回修訂或擱置，泛民方面將會堅持到底。

建制派立法會議員麥美娟事後說，建制派不能接受泛民方面的條件，並質疑泛民「無誠意」，只是在做「公關秀」。

港府4月向立法會提交修訂逃犯條例草案，立法會按照程序，先成立法案委員會進行二讀討論。而法委會成立後，首先要選出主持會議的主席。

在主席產生前，會議按傳統由最資深的議員臨時主持，民主黨的涂謹申擔任了臨時主席。

涂謹申在主持會議時，與其他泛民議員採取拖延戰術，以致前兩次會議都未能選出正式主席。為此，建制派議員引用立法會章程，要求內務委員會發出更換臨時主席的指引，結果石禮謙獲推薦。

在內委會發出相關指引後，立法會祕書處按照程序向法委會60名成員發出書面查詢，要求他們表態是否支持更換臨時主席，結果指引獲通過。

在祕書處公布相關決定後，石禮謙成為法委會的臨時主席。不過，泛民議員不滿祕書處的做法，不理會相關決定，在石禮謙兩次主持會議時，他們提前占用會議廳開會，並繼續由涂謹申主持會議，期間曾與建制派議員爆發激烈衝突。

立法會祕書處是議會的行政機關，也是議會的合法機構，一切運作包括文件須經祕書處確認才具合法性。