黃之鋒再入獄 高喊「靠大家反送中」

2019-05-17 17:02 世界日報 香港新聞組╱香港17日電



香港眾志祕書長黃之鋒多年前在「佔領中環運動」期間，因阻礙執達主任在旺角清場，被控刑事藐視法庭，獲判監三個月後提出上訴。香港高等法院上訴庭昨天改判黃之鋒監禁兩個月，且須即時返回監獄服刑。退庭後黃之鋒立即被法警押解上囚車離開法院，黃之鋒向支持者高喊「靠大家反對送中條例」。

黃之鋒為香港泛民主派的年輕代表人物，2014年底「佔中運動」爆發時，他積極參與，多次被捕和被判刑。

在「占中運動」期間，黃之鋒因為阻撓執法人員在旺角進行清場而被拘捕，去年被高等法院原訟庭裁定其藐視法庭罪名成立，判刑三個月。黃之鋒不服上訴，上訴庭16日下午把刑期減至兩個月，但須即時入獄。

中通社報導，法官判決時表示，刑事藐視法庭威脅到整體司法工作的妥善執行，是對法治、香港的根本結構和基石的直接挑戰。黃之鋒的刑事藐視行為嚴重、輕蔑和蓄意違反法庭命令，原審法官裁定他參與的程度既深入且廣泛及扮演領導角色有充分的證據支持，並且明顯是正確的。

法官認為，黃之鋒的行為等同直接及正面挑戰法庭，對法庭構成侮辱。而黃之鋒對其行為的種種解釋，不論是個別或共同考慮，均無法實質減輕其刑事藐視法庭行為的罪責及嚴重性。即使考慮了他在犯案時尚屬年輕及其個人情況，最合適的處理方法仍是即時判監。

黃之鋒因此案早前被判監三個月，並曾服刑六天，其後獲准保釋等候上訴。這次上訴庭宣布判決後，黃之鋒須入獄完成剩餘刑期。

另據香港蘋果日報報導，黃之鋒被法警帶走時，向支持者高喊「靠大家反對送中條例」，支持者也為他加油鼓勵。香港眾志昨表示，對判決結果失望，認為港府並沒有解決政治問題，反而不斷以逮捕、起訴打壓民主訴求，將與法律團隊研商下一步行動。

兩案在身三度入獄

黃之鋒這次入獄， 已是第三度了。

黃之鋒在2017年8月衝公民廣場的刑期覆核案中，被上訴庭改判入獄6個月時曾嘗牢獄之苦，他同年11月獲准保釋之後並終極上訴得直，然而至去年1月因這宗藐視法庭案被判入獄3個月，服刑了6天後獲准以1萬元保釋至今，所以這次再度入獄已是黃第三次踏入監獄之門。

據香港蘋果日報報導，黃之鋒共兩案在身，一案已結。2014年9月，他與香港前學運領袖羅冠聰及周永康號召「重奪公民廣場」，掀起雨傘運動序幕，被控參與非法集會等4罪名成立。黃、羅一審分別被判處80小時和120小時社會服務令，周有期徒刑3周，緩刑1年。但香港律政司提出上訴，3人在二審遭重判6至8個月。3人不服提出上訴，法院去年2月判決3人勝訴，維持一審判決定讞，其中黃、羅已完成社會服務令，當庭釋放，周永康維持有期徒刑3周、緩刑1年。