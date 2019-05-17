習近平觀賞Rain演出 限韓令現鬆綁訊號

2019-05-17 16:26 世界日報 中國新聞組／北京17日電



南韓媒體報導，中國國家主席習近平15日晚間觀賞韓星Rain（原名鄭智薰）參與的大型演出。有分析認為，中國2016年因南韓部署「薩德」（THAAD）系統所實施的限韓令，出現鬆綁訊號。

南韓「東亞日報」昨天指出，北京舉行的亞洲文明對話大會15日開幕儀式後，晚上在北京鳥巢舉行亞洲文化嘉年華，Rain參加這場演出。這是中國實施「限韓令」後，南韓人氣歌手時隔三年多，首次登上中國的大型演出舞台。

報導指出，除Rain之外，成龍等香港、越南、新加坡等40多個國家（和地區）的藝人和演出團也參加當晚的演出。

中央社報導，中國雖然一直否認「限韓令」的存在，但從中韓「薩德」反飛彈系統矛盾爆發的2016年起，中國電視台或視訊網站播放最新南韓電視劇、韓流明星在中國商業演出或出演電視節目、南韓電影在中國上映等都受到阻撓。

北京消息靈通人士表示：「南韓電視劇播放、商業演出、南韓電影上映等仍然受阻，因此，還難以視為限韓令已被解除，但是，南韓人氣歌手在習近平面前登台演出，是今後解除限韓令的積極性契機。」

習近平當天上午在亞洲文明對話大會開幕式表示：「中國希望與各國實施亞洲電影電視的交流與合作計畫，為促進亞洲經濟發展和增進亞洲人民友誼作出更大貢獻，中國願意與各國一起實施亞洲旅遊促進計畫」。

有分析認為，現在北京等地區只允許透過線下銷售南韓旅遊商品，不過，目前的「赴韓國團體旅遊的限制」遲早也會被完全解除。

主管電視、電影、內容等的中國廣電總局透露，中國騰訊影業公司將翻拍韓國電視劇「請回答1988」，6月起開拍。