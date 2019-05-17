尼泊爾國家通訊社涉違反一中原則 部長下令調查

2019-05-17 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



尼泊爾「加德滿都郵報」報導，過去一周內，該國發生兩起具有爭議性的觸及一個中國原則事件，尼泊爾政黨和政府高層紛紛表態，表示關注中方作為尼重要鄰國的核心利益，將對這兩起事件進行調查處理。

陸媒「環球時報」報導，尼泊爾信息技術與通信部12日證實，部長巴斯科塔親自下令對該國國家通訊社（RSS）英文台的3名通訊員進行調查，原因是在尼泊爾總統班達裡4月底5月初訪問大陸期間，三人在RSS門戶網站上刊登關於十四世達賴喇嘛的報導。

巴斯科塔在接受「加德滿都郵報」採訪時表示，如果這個消息是在「廓爾喀日報」（尼泊爾官方報紙）上發表的，那麼我將不得不辭職。這條消息出現在尼泊爾總統對大陸進行國事訪問時，這不是一個尋常的時間，不知道這是出於某種政治動機還是無知和缺乏判斷力。

另一起事件是，尼泊爾小黨薩馬巴迪黨的兩名國會議員被爆於5月7日至10日在拉脫維亞參加由西藏議會舉辦的會議。尼泊爾議會秘書處表示，對兩人與會並不知情，並已進行調查。

薩馬巴迪黨黨主席優朋德拉•亞達夫表示，該黨不了解這次訪問。該黨在聲明中表示，尊重和支持尼泊爾政府的一個中國政策，不允許任何形式的反華活動。5月14日，尼泊爾外交部發表聲明，稱堅定支持一個中國原則。